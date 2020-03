Bí quyết cải thiện ù tai hiệu quả nhờ sản phẩm Kim Thính

Nguyên nhân gây ù tai

Ù tai là hiện tượng người mắc nhận thấy những âm thanh ảo trong tai. Người mắc có thể nhận thấy những âm thanh như: Tiếng ve kêu, tiếng dế kêu, tiếng chuông reo, tiếng sột soạt,... ở trong tai. Dưới đây là những nguyên nhân gây ù tai phổ biến nhất:

- Tiếp xúc với tiếng ồn lớn: Tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong thời gian dài có thể làm tổn thương tế bào lông ở tai trong và gây ra tình trạng ù tai.

Tiếp xúc với tiếng ồn lớn dễ gây ù tai

- Do chức năng thận suy giảm: Theo đông y, thận khai khiếu ra tai. Điều này có nghĩa là, chức năng thận ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thính giác. Do đó, ù tai nhiều khả năng là do thận kém.

- Mắc các bệnh về tai như: Viêm tai giữa, viêm ống tai ngoài, viêm tai trong, thủng màng nhĩ,… cũng dễ làm tổn thương cơ quan thính giác và gây ra hiện tượng ù tai.

- Tuần hoàn máu kém: Tuần hoàn máu có vai trò quan trọng giúp cung cấp oxy và dưỡng chất nuôi tế bào thần kinh tai, nhờ đó thính lực luôn khỏe mạnh. Khi tuần hoàn máu kém sẽ khiến quá trình này bị gián đoạn, cuối cùng dẫn tới triệu chứng ù tai.

Cải thiện ù tai bằng cách nào?

Tùy vào mỗi nguyên nhân gây ù tai khác nhau mà bạn có thể lựa chọn cho mình phương pháp điều trị phù hợp. Bên cạnh đó, bạn có thể thực hiện một số liệu pháp giúp giảm ù tai như:

- Sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác: Tiếp xúc với âm thanh lớn có thể gây ù tai. Vì vậy, nếu làm việc trong môi trường có nhiều tiếng ồn lớn, bạn cần sử dụng nút bịt tai để bảo vệ thính giác không bị tổn thương.