Bí quyết giảm mỡ không cần phẫu thuật

Rèn luyện thể thao đều đặn

Đăng ký ngay một lớp tập gym, yoga, bơi lội, hoặc khiêu vũ thể thao để cơ thể được săn chắc, khỏe mạnh, tống tiễn mỡ thừa. Nếu kiên trì khổ luyện đều đặn, mỡ thừa cũng sẽ phải dần dần từ biệt chị em mà thôi.

Hiện nay, công nghệ thẩm mỹ tiên tiến đã cho phép giảm mỡ an toàn, hiệu quả nhanh và đặc biệt là loại bỏ những lo ngại của chị em về vấn đề dao kéo, phẫu thuật. Đó là công nghệ Velashape với cơ chế kết hợp giữa sóng điện từ lưỡng cực RF với lực hút chân không và sự xoa bóp cơ học. Liệu pháp chân không và con lăn được thiết kế đặc biệt cho việc xoa bóp cơ học làm láng mịn bề mặt da một cách dễ dàng, giảm mỡ an toàn và hiệu quả với sức nóng từ năng lượng phát ra. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn giúp tán đều các vùng mỡ cứng, đẩy nhiệt vào vùng bên trong làm tan mỡ hiệu quả.

Quy trình giảm mỡ an toàn bằng công nghệ VelaShape của Hoa Kỳ tại Thẩm mỹ Hồng Ngọc được thực hiện bởi các chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc và những chuyên gia Việt Nam có trình độ chuyên môn cao, đảm bảo các tiêu chí:

An toàn tuyệt đối: Công nghệ Velashape giúp giảm mỡ an toàn tuyệt đối do không tác động can thiệp gì vào các bộ phận trên cơ thể, khác hẳn với hình thức hút mỡ thẩm mỹ.

Hiệu quả cao: Chỉ sau liệu trình vài buổi giảm mỡ kết hợp với việc ăn kiêng và tập thể dục cường độ cao sẽ cho bạn thấy kết quả tuyệt vời. Chị em có thể nhanh chóng lấy lại dáng vóc cân đối, quyến rũ không chút mỡ thừa.

Không đau, không để lại sẹo: Với nguyên lý hoạt động thông minh, công nghệ Velashape chỉ tác động đến vùng mỡ thừa cần giảm nên không đau, không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như không để lại sẹo hoặc bất kì dấu vết gì.

Chi phí tiết kiệm: So với phương pháp phẫu hút mỡ thì việc điều trị giảm mỡ bằng công nghệ cao Velashape chi phí ít hơn rất nhiều, tuy nhiên đòi hỏi bạn phải chăm chỉ tập luyện, ăn kiêng phối hợp.