Bí quyết không ngờ khiến chàng luôn 'bùng cháy khi yêu'

Tất cả những người đàn ông này đều đánh giá những phụ nữ có cánh tay dài là hấp dẫn nhất; trong khi đó, những phụ nữ chân dài thậm chí còn không hề xuất hiện trong danh sách. Ảnh minh hoạ: Internet

Trung tâm nghiên cứu khứu giác và vị giác Chicago – Mỹ đã phát hiện ra rằng, so với 23 loại mùi khác thì mùi thơm của bánh bí ngô kết hợp với hoa oải hương làm tăng tuần hoàn máu đến “cậu nhỏ” của nam giới nhiều nhất. Nguyên nhân là do sự kết hợp này có thể gợi lên những ký ức về một bữa ăn ngập tràn niềm vui hoặc đơn giản là khiến các đấng mày râu cảm thấy thoải mái và thư giãn.Các nhà nghiên cứu đến từ trường ĐH British Columbia (Canada) đã bố trí hai nhóm nam giới đứng ở hai cây cầu khác nhau – một cây cầu vững chắc và an toàn còn một cây cầu dài, bấp bênh, và treo lơ lửng ở độ cao cách mặt đất khoảng 70m. Sau đó, họ cử một nữ trợ lý xinh đẹp đến để đặt câu hỏi khảo sát cho hai nhóm nam giới này.Những người đứng trên cây cầu bấp bênh đã đưa ra những câu trả lời táo bạo và suồng sã hơn. Cảm giác bị đe dọa có liên quan đến sự kích thích trong não, và đây có thể chính là lý do khích lệ các đấng mày râu này cởi mở hơn. Ai có thể biết sự lo lắng lại có thể là màn “dạo đầu” hiệu quả đến thế?Hãy xem xét đến việc diện trang phục màu đỏ cho lần hẹn hò tới của bạn nhé. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Personality and Social Psychology, các nhà nghiên cứu đã đề nghị các đấng mày râu đánh giá các bức hình phụ nữ mặc các trang phục khác nhau. Kết quả là những người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ đậm được các đấng mày râu này đánh giá là hấp dẫn nhất, thậm chí hấp dẫn hơn cả chính bản thân người phụ nữ đó khi cô ấy mặc trang phục khác màu.Giờ đây có lẽ bạn cần tập trung vào tập luyện giúp cánh tay của mình trở nên săn chắc hơn. Các nhà nghiên cứu đến từ ĐH New South Wales tại Sydney (Úc) đã cho các đấng mày râu tham gia vào nghiên cứu xem băng video về một số phụ nữ. Tất cả những người đàn ông này đều đánh giá những phụ nữ có cánh tay dài là hấp dẫn nhất; trong khi đó, những phụ nữ chân dài thậm chí còn không hề xuất hiện trong danh sách.