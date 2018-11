Bị ung thư hiếm gặp, người đàn ông phải cắt bỏ thận và bàng quang

Theo ThS.BS Phạm Thanh Trúc (Khoa Ngoại Tổng hợp BV Quận 2), bệnh nhân C đến BV theo lịch hẹn để thực hiện ca mổ cột sống do thoát vị đĩa đệm. Tại đây, kết quả siêu âm thận của bệnh nhân cho thấy người này có tình trạng thận ứ nước. Các BS đã chỉ định ông C chụp CT thì phát hiện có một khối u. “Chúng tôi tiến hành cho bệnh nhân nội soi sinh thiết. Tuy nhiên, kết quả sinh thiết lần đầu tiên chỉ cho thấy bệnh nhân bị polyp niệu quản trái (một bướu lành tính- PV). Không yên tâm với kết quả lần sinh thiết đầu tiên, các BS đã yêu cầu thực hiện sinh thiết thêm lần nữa, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư niệu quản”, BS Trúc nói.

Sau khi xác định bệnh nhân bị ung thư, các BS đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật cho ông C. Ca phẫu thuật diễn ra trong gần 5 giờ đồng hồ, khối bướu sùi với kích thước khá lớn, khoảng 3 cm, gây hẹp gần hoàn toàn đoạn cuối niệu quản, giãn lớn thận trái. Ê- kip phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn quả thận trái, niệu quản trái, một phần bàng quang của bệnh nhân C. Sau mổ, tổng phân tích tế bào máu của bệnh nhân ổn, chức năng thận tốt, bệnh nhân tỉnh táo và đã ăn uống, đi lại bình thường.

BS Trúc cho biết, đây là ca ung thư niệu quản mà phải cắt bỏ thận, niệu quản và một phần bàng quang đầu tiên mà BV Quận 2 tiếp nhận và phẫu thuật. Ung thư niệu quản là một loại ung thư hiếm gặp ở đường tiết niệu, nguy hiểm, di căn rất nhanh đến hạch, gan, phổi, … những BV tuyến quận, thậm chí là những BV lớn ở tỉnh cũng khó mà thực hiện những ca tương tự.

“Bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh đi kèm như tăng huyết áp, hở van 2 lá, cuộc mổ kéo dài, gây khó khăn cho ê-kip gây mê. Thường những BV tuyến quận, thậm chí tuyến tỉnh đôi khi có thể bỏ qua việc tầm soát phát hiện các bệnh lý mà ít có biểu hiện lâm sàng rõ rệt như việc tìm nguyên nhân gây ra tình trạng thận ứ nước ở đây nguyên nhân có thể do sỏi, u hoặc chít hẹp … Đặc biệt nếu các BV không đủ máy móc để nội soi niệu quản, BS chủ quan khi nhìn thấy kết quả sinh thiết lần đầu tiên thì sẽ rất dễ sót ung thư, dẫn đến việc phát hiện bệnh trễ, lúc đó ung thư đã di căn rộng, khả năng điều trị sẽ vô cùng khó”, BS Trúc nhấn mạnh.

Đánh giá về ca bệnh lần này, theo BS Trúc, bệnh nhân 2 lần may mắn do các BS phát hiện và nghi ngờ ung thư chỉ qua kết quả siêu âm thận ứ nước; không chủ quan mặc dù kết quả sinh thiết lần đầu không thể hiện ung thư. “Bệnh nhân ung thư niệu quản thường sẽ xuất hiện những dấu hiệu ban đầu như đau âm ỉ vùng lưng, tiểu máu nhiều đợt… Khi đó bệnh nhân cần đến BV để thăm khám và có hướng xử trí kịp thời”, BS Trúc khuyến cáo.

Yến Nhi