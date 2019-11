Bộ Lao động nói về hơn 100 công nhân nhập viện vì hít khí độc

Quảng cáo

Liên quan đến vụ hơn 100 công nhân của Cty TNHH Lợi Tín Lập Thạch, và Công ty TNHH giày Lập Thạch phải nhập viện vì ngộ độc khí, chiều 25/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn lao động đã yêu cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo, đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết vụ việc.



Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc đã đề nghị nhà máy dừng hoạt động 4 ngày, cùng với Cty Lợi Tín Lập Thạch mời Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) về làm rõ nguyên nhân sự cố, khi nào môi trường đáp ứng đúng tiêu chuẩn thì mới cho công nhân vào làm việc.



Theo ông Thơ, đến nay, các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình lấy mẫu kiểm nghiệm nên chưa có kết quả nguyên nhân.



Nói về trách nhiệm của Cục An toàn lao động trong việc kiểm tra, giám sát môi trường làm việc ở các doanh nghiệp, ông Thơ cho biết, thực tế quy định pháp luật đã có. Trong Luật An toàn vệ sinh lao động có các điều khoản yêu cầu các công ty phải thường xuyên thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn và có lợi cho sức khoẻ người lao động.



Định kỳ 6 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải tổ chức sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động và báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên như Sở LĐTB&XH, Sở Y tế và liên đoàn lao động địa phương…Tuy nhiên, có những doanh nghiệp thực hiện chưa đầy đủ. Thời gian qua, Cục đã tiến hành kiểm tra và xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh lao động.



Đối với 2 công ty giày da có công nhân ngộ độc khí ở Vĩnh Phúc, ông Thơ cho biết, sau khi xác định được nguyên nhân, Cục An toàn lao động sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xem xét những dấu hiệu vi phạm về an toàn lao động của các doanh nghiệp này trong quá trình sản xuất.



