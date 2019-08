Bộ Y tế: Giá giường bệnh tối đa là 4 triệu đồng/ngày

Quảng cáo

Các cơ sở y tế khác tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ (trừ bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1) với mức giá ngày giường điều trị nội trú từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng/ngày. Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Y tế, việc ban hành quy định giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe , khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập nhằm đảm bảo giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu trong bệnh viện công đúng với chất lượng cung cấp.Với dịch vụ ngày giường điều trị, cơ sở có thể xây dựng nhiều mức giá giường điều trị khác nhau theo mức độ cung cấp nhân lực chăm sóc, điều trị và điều kiện cơ sở vật chất.Ông Nguyễn Nam Liên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế cho biết, có rất nhiều mức giá giường dịch vụ được xây dựng tại Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập, từ vài trăm nghìn đến 1,2 triệu, 3 triệu, 4 triệu để đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau. Giá giường bệnh quy định tối đa như trên là đã tính đầy đủ 7 yếu tố cấu phần giá dịch vụ y tế, có cả yếu tố tích luỹ."Giường điều trị có hàng chục loại nên không phải cứ 1 giường/1 phòng là được thu 4 triệu đồng mà các bệnh viện phải xây dựng, quyết định giá cho từng loại giường như: hồi sức tích cực, giường sau các phẫu thuật loại đặc biệt, loại I.. giường điều trị nội khoa….Giường bệnh rất đặc biệt, đó là có sự chăm sóc y tế 24/24 chứ không đơn thuần là phòng khách sạn, người ta chỉ về để nghỉ ngơi, hội họp, rồi lại đi chơi. Chưa kể, có những gia đình sẽ có nhu cầu điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân toàn bộ từ ăn uống theo chế độ bệnh lý, tắm giặt, người nhà chỉ vào thăm nom mà không cần hỗ trợ chăm sóc nên giá giường phải khác và bệnh viện nên đáp ứng..."- ông Nam Liên nói rõ.Về giá ngày giường tại các phòng điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế), theo Thông tư này, tại các đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ do đơn vị quyết định.Trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ, giá giường điều trị nội trú có giá tối đa 4 triệu đồng loại 1 giường/phòng (đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I). Ngoài ra, tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, có các mức từ 1,3 - 1,5 - 2,5 triệu đồng/ngày, tương ứng với các loại 4 giường - 3 giường - 2 giường/phòng.Các cơ sở y tế khác tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ (trừ bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1) với mức giá ngày giường điều trị nội trú từ 900.000 đồng đến 3 triệu đồng/ngày.Các cơ sở y tế khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1) ở các tỉnh còn lại giá ngày giường điều trị nội trú dao động từ 600.000 đồng tới 2 triệu đồng/ngày.Cũng theo quy định tại Thông tư, giá ngày giường điều trị ban ngày do đơn vị quyết định nhưng tối đa không quá 50% giá ngày giường điều trị nội trú.Bộ Y tế yêu cầu, các đơn vị phải niêm yết công khai danh mục và mức giá của các dịch vụ từ các hoạt động liên doanh, liên kết, dịch vụ theo yêu cầu để người bệnh biết, lựa chọn.

Hòa Thuận