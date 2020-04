Bộ Y tế thông tin về sức khỏe 3 ca mắc COVID-19 rất nặng ở Việt Nam

Thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tối 20/4 cho biết, nhiều tiến triển tích cực đến với các bệnh nhân diễn biến nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế.Hiện có 3 bệnh nhân nặng, đó là bệnh nhân 91 - nam phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bệnh nhân 161 và bác gái bệnh nhân 17, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.Trong đó,hiện vẫn thở máy qua nội khí quản. Bệnh nhân trong ngày đã tỉnh táo, giao tiếp được, tiếp xúc được, dừng an thần. Cách đây 2 ngày bệnh nhân đã dừng vận mạch.Người phụ nữ 64 tuổi có thể trạng gầy, có bệnh lý nền này hiện ăn nhỏ giọt qua sonde, đỡ trào ngược, trong ngày không sốt, cao nhất 37,2 độ C. Kết quả xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân từ 6 đến 15/4 đều âm tính.Bệnh nhân này đã có hơn 45 ngày điều trị bệnh, là người phải điều trị lâu nhất trong số những ca ghi nhận ở Việt Nam. Trước đó, sau khi vào viện hơn 10 ngày, bệnh nhân diễn biến nặng, phải thở máy sau đó do tình trạng suy hô hấp tăng nặng, phải chạy ECMO (tim phổi nhân tạo).Quá trình chạy ECMO kéo dài từ ngày 19/3 đến 4/4 thì được cai máy, quay trở lại thở máy. Tuy nhiên, đến 1h sáng 8/4, bệnh nhân xuất hiện 3 lần ngừng tuần hoàn, sốc tim, may mắn được các bác sĩ theo dõi sát sao, hội chẩn xuyên đêm để cứu thành công bệnh nhân này qua cơn nguy kịch.Chia sẻ cụ thể về ca bệnh này, GS.TS Nguyễn Văn Kính, chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19, cho biết bệnh nhân này vừa thiếu cân, vừa bị rối loạn tiền đình.Chỉ vài ngày sau khi vào viện, bệnh tiến triển rất nhanh, ngày 15/3 bệnh nhân bắt đầu phải thở máy, ngày 19/3 các chuyên gia phải cho bệnh nhân vừa thở máy vừa sử dụng ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo).Bộ Y tế đã thành lập tổ trợ giúp chuyên môn do GS.TS Nguyễn Gia Bình - nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bạch Mai - làm tổ trưởng. Trong vòng 21 ngày, 30 chuyên gia đã có 14 buổi hội chẩn chuyên môn trực tuyến, theo dõi các chỉ số của các bệnh nhân nặng trong mỗi giờ để có chiến lược điều trị kịp thời.Sau rất nhiều cố gắng của cả bác sĩ và bệnh nhân, bệnh nhân này đã được cai ECMO hôm 4/4. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân đã có tới 3 lần ngừng tuần hoàn.hiện nằm yên, dùng an thần, không sốt, thở máy, có nhịp tự thở, chỉ số bão hoà oxy trong máu SpO2 đạt 98 % - mức bình thường. Bệnh nhân vẫn chạy ECMO, đã ngưng vận mạch, không chảy máu mũi miệng. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Lãnh đạo Bộ Y tế ngày 20/4 cho biết có thể nhận định bệnh nhân này "có tiến triển khả quan".- bị xuất huyết não, liệt nửa người trái, hiện thở máy qua nội khí quản, thông khí 2 bên rõ, ít ran nổ, đờm ít, đặc. Hôm qua, các bác sĩ tiếp tục cho bệnh nhân tập thở PSV (thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực, chỉ định được dùng cho người có tình trạng hô hấp đã cải thiện nhưng chưa bỏ được thở máy), cơ lực còn yếu.Đến nay, gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm, bệnh nhân vẫn liệt 1/2 người trái, đỡ phù vùng cánh tay trái, mí mắt. Bệnh nhân ăn tiêu qua sonde, đỡ sốt, nhiệt độ cao nhất 37,4 độ C, chức năng thận bình thường. Kết quả xét nghiệm COVID-19 từ 25/3 đến 18/4 của bệnh nhân này vẫn dương tính.Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là nơi điều trị nhiều bệnh nhân nhất cả nước với 44 bệnh nhân (1 người nước ngoài, 43 người Việt).