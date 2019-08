'Bơm tiền' chiều chồng, cung phụng đủ đường rồi vợ nhận cái kết đắng ngắt

Quảng cáo

Sau những gì xảy ra trong câu chuyện, chị sai ở chỗ quá thương yêu, chiều chuộng chồng rồi đáp ứng mọi yêu cầu tiêu xài, hưởng thụ của chồng nên anh ấy hư là chuyện đương nhiên thôi. Bây giờ chị có ngồi đó than thân, trách phận hay tiếc tiền, tiếc của thì việc cũng đã rồi đúng không chị? Chi bằng chị bình tĩnh để tìm ra giải pháp hợp tình, hợp lý mà tháo gỡ lúc này. Bởi chị còn trẻ, tương lai và sự nghiệp đang còn dài ở phía trước, không thể vì món nợ của chồng mà đánh đổi tất cả những gì mà mình phấn đấu để đạt được như ngày hôm nay chị ạ.Tôi rất thông cảm với nỗi lòng của chị lúc này, chị có đau khổ, có thất vọng, có băn khoăn, dặn vặt thì mới cần đến sự tư vấn, đến lời khuyên của mọi người. Còn tôi, tôi cũng muốn sóng gió qua đi để gia đình chị lại yên ấm, hạnh phúc, nhưng tôi không thể vin vào theo kiểu lấy được.Quan điểm của tôi là ủng hộ để chị chia tay với chồng mặc dù lỗi không phải hoàn toàn do anh ấy, Nhưng một người đàn ông là trụ cột, là bờ vai để vợ, con nương tựa mà luôn moi tiền của vợ để cung phụng bồ thì làm sao tha thứ, làm sao chấp nhận được. Hãy để chồng chị tự chịu trách nhiệm với những gì anh ấy gây ra. Còn chị nên dành thời gian để làm lại cuộc đời, để lo cho hiện tại và tương lai của mình mới là điều cần làm với chị bây giờ.Mong chị thành công, chúc chị bình an và may mắn.

Ngọc Hà