BV Hồng Ngọc và FTW hợp tác phẫu thuật dị tật từ thiện

Đây là hoạt động hợp tác thường niên giữa hai bên với mong muốn “thay diện mạo, đổi cuộc đời” cho trẻ em nghèo dị tật Việt Nam, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Tham dự buổi lễ khai mạc về phía Bệnh viện Hồng Ngọc có ông Cao Độc Lập – Giám đốc bệnh viện cùng các bác sĩ hàng đầu của Khoa Thẩm mỹ và Chỉnh hình gồm: BS Nguyễn Nguyệt Nhã – nguyên là Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình bệnh viện Nhi TW với gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật chỉnh hình; BS Nguyễn Hữu Tùng - được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ tại nước ngoài và BS. Bùi Tuấn Anh – đã từng nhận được học bổng đào tạo của Facing the World tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình – Hàm mặt Bệnh viện Chelsea & Westminter, London, UK.

Về phía đoàn chuyên gia Facing the World, dẫn đầu là bà Norma Timoney – Chủ tịch tổ chức Facing the World. Ngoài ra còn có TS.BS Niall Kirkpatrick - Giám đốc chuyên môn của tổ chức từ thiện đến từ Anh Quốc. Ông hiện là trưởng khoa phẫu thuật sọ mặt và nhãn khoa tại BV Chelsea & Westminster, London; bà Katrin Kandel - Giám đốc điều hành Facing the World cùng các chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tạo hình của Facing the World.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Độc Lập đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tổ chức Facing the World trong thời gian qua đã chung tay hợp tác với các bệnh viện lớn tại Việt Nam trong đó có Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc để thực hiện phẫu thuật dị tật từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời ông cũng tin tưởng về tương lai hợp tác bền chặt giữa hai bên sẽ phát triển lên một tầm cao mới.