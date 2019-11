Cà rốt thành ‘thuốc độc’ nếu bạn ăn theo những cách sau

Thủy hải sản có vở (tôm, cua...) khi ăn chung với cà rốt có thể gây ngộ độc. Bởi trong vỏ các loài sinh vật trên thường chứa 1 lượng lớn các asen hóa trị 5. Asen khi gặp vitamin C trong cà rốt sẽ trở thành asen hóa trị 3 có tên gọi khác là thạch tín. Đây là một chất có độc tính cao, nguy hiểm nếu ăn phải. Ảnh minh họa: Internet

Tuy có lượng chất rất dồi dào nhưng chất xơ chứa trong cà rốt ở dạng không hòa tan, nếu ăn cà rốt quá nhiều mà không uống đủ nước sẽ làm chúng bị tắc nghẽn tại ruột và gây nên hiện tượng táo bón. Ảnh minh họa: Internet

Do đó, những người mắc bệnh táo bón tốt hơn hết là không nên ăn cà rốt vào thời điểm này. Đồng thời tăng cường uống nước, vận động để cải thiện tình trạng táo bón.Cà chua chứa nhiều vitamin C, nhưng cà rốt lại có enzym phân giải chất này. Do đó, khi dùng chung hai loại củ quả này với nhau sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng.Gan động vật thường chứa kim loại hàm lượng cao, đặc biệt là đồng và sắt. Trong khi đót, cà rốt chứa vitamin C có thể làm oxy hóa, mất tác dụng của các ion kim loại này.Ngoài ra, do chứa nhiều chất cellulose và axít oxalic, ăn cà rốt kèm với gan động vật sẽ gây rối loạn quá trình hấp thụ sắt trong cơ thể.Củ cải trắng chứa lượng vitamin C cao, tốt cho sức khỏe. Cũng tương tự như cà chua, nếu ăn củ cải trắng cùng cà rốt sẽ làm vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, làm cơ thể không hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng.Nếu bạn lạm dụng cà rốt quá nhiều, những lợi ích "vàng" mà loại củ này mang lại cho bạn có thể sẽ biến thành "thảm họa" với sức khỏe của bạn.Phụ nữ ăn quá nhiều (hơn 0,5 lít nước ép cà rốt hoặc hơn 300g cà rốt/ngày) sẽ gây ra hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, thậm chí là vô kinh một thời gian.Do đó, bạn chỉ nên ăn với số lượng vừa phải, một tuần chỉ nên ăn 2-3 lần để hấp thu dinh dưỡng và giúp phát huy tối đa giá trị của nó có lợi nhất cho sức khỏe của bạn!Carotene – hoạt chất tạo nên màu vàng cam cho cà rốt. Nếu cơ thể bạn nạp quá nhiều chất carotene sẽ khiến da bị biến đổi thành màu vàng do gan bị nhiễm độc.Chất hemoglobin trong cà rốt khi gặp natri trong cơ thể sẽ biến thành methemolobine – chất có thể khiến bạn bị ngộ độc.Khi bạn ăn quá nhiều cà rốt sẽ khiến lượng methemolobine trong cơ thể sản sinh ra quá nhiều, cơ thể không thể xử lý kịp thời, gây ngộ độc.Không những ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà nó còn có thể lấy đi tính mạng của bạn khi không sớm phát hiện và xử lý kịp thời.