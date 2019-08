Các bệnh ngoài da do virus và giải pháp hay từ sản phẩm cốm Subạc

Bệnh ngoài da do virus là gì?

Da là cơ quan có diện tích lớn nhất trên cơ thể, là bộ phận phải tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài và được coi như “hàng rào” giúp bảo vệ các bộ phận bên trong, tránh những tác nhân như virus, vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Vì vậy, da chính là “đất sống” của nhiều loài vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn, virus, nấm, kí sinh.

Đối với các bệnh ngoài da nói chung, chúng ta không có một khái niệm chuẩn mực nào có thể định nghĩa chính xác. Tuy nhiên, khi nói về bệnh ngoài da do virus thì rõ ràng, các bệnh này chỉ xuất hiện khi da bị tổn thương bởi virus tấn công trực tiếp, được biểu hiện bằng tình trạng da nổi mẩn, mụn nước, phát ban; ngứa ngáy; viêm loét; sưng tấy; đau rát;... Do đó, khi thấy làn da có biểu hiện bất thường, bạn hãy tới gặp bác sĩ ngay để có hướng chữa trị kịp thời.

- Viêm loét miệng là gì: Loét miệng hay lở miệng, nhiệt miệng,… gây ra bởi tình trạng viêm nhiễm và là một bệnh lý do vi khuẩn, virus. Viêm loét miệng thường biểu hiện là những vết loét nhỏ có kích thước vài milimet, xuất hiện thành từng đám, thường tập trung ở mặt trong niêm mạc má, vòm họng, lưỡi, môi. Chúng có màu trắng xám hay vàng nhạt. Viền xung quanh vết loét khá rõ nét có màu đỏ tấy do viêm. Người bệnh cảm thấy đau đớn, xót tại chỗ viêm và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ có thể gây sốt cao, bỏ ăn, quấy khóc nhiều.

Rất nhiều bệnh ngoài da do virus gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và cuộc sống. Vì vậy, mọi người cần biết để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm. Dưới đây là một số bệnh ngoài da do virus thường gặp:

Gạt bỏ nỗi lo bệnh ngoài da do virus nhờ sự ra đời của cốm Subạc

Trước đây có rất ít sự lựa chọn trong điều trị bệnh ngoài da do virus và phần lớn là sử dụng thuốc bôi xanh methylen, thuốc đỏ, thuốc tím... Tuy nhiên, khi dùng có thể gặp phải một số tác dụng phụ và thuốc rất dễ dính lên quần áo, nhìn mất thẩm mỹ, khó giặt. Do đó, vài năm trở lại đây, các chuyên gia đã đánh giá rất cao sản phẩm thảo dược bôi ngoài da chứa nano bạc kết hợp với một số vị thuốc khác như dịch chiết neem, chitosan mang tên gel Subạc. Sản phẩm có tác dụng tiêu diệt virus, vi khuẩn, chống viêm, làm vết thương nhanh lành và ngăn ngừa hình thành sẹo. Tuy nhiên, với đặc tính bôi ngoài da nên gel Subạc chỉ được áp dụng khi người bị có triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài mà chưa có tác dụng tăng cường chức năng hệ miễn dịch đặc hiệu, phòng ngừa sự “tấn công” của virus, vi khuẩn ngay từ bên trong. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã thấy rằng, cần phải có thêm sản phẩm thảo dược sử dụng đường uống giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch từ bên trong, tiêu biểu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Subạc.

Cốm Subạc là sản phẩm có sự kết hợp của nhiều loại thảo dược quý, acid amin, vitamin và khoáng chất bao gồm: Cao lá Neem, Cao lá xoài, L-Lysine, Cao bạch chỉ, Cao tạo giác thích, Cao nhọ nồi, Kẽm gluconate, Kali Iodid và Vitamin C. Những thành phần này đều có tác dụng kháng sinh thực vật, giúp giảm nhẹ triệu chứng của các bệnh ngoài da do virus, kháng viêm, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng do virus. Hơn nữa, vì được bào chế ở dạng cốm nên sản phẩm có thể sử dụng cho cả trẻ em và người lớn mắc các bệnh ngoài da do nhiễm virus, nhiễm trùng da do vi khuẩn, trẻ em suy giảm sức đề kháng và những người bị viêm loét niêm mạc miệng một cách an toàn, hiệu quả.

Bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức xung quanh bệnh ngoài da do virus và cách phòng ngừa, hỗ trợ điều trị an toàn, hiệu quả nhờ sản phẩm thảo dược. Hãy sử dụng ngay hôm nay, bạn nhé!