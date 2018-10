Các biện pháp phòng tránh thai hiệu quả cho vợ chồng son

Kiến thức về các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả trên được truyền thông rộng rãi đến 1.150 lượt người lao động tại một số KCN trên địa bàn TP. Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh trong khuôn khổ giai đoạn 2 của Dự án “Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Công đoàn các KCN và Chế xuất Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự đồng hành tài trợ của tổ chức DKT International Inc, và Tập đoàn TH.