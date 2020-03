Cách phân biệt nhiễm Covid-19 và cảm cúm thông thường

Quảng cáo

Nếu bạn bị hắt hơi hay sổ mũi, nhiều khả năng bạn không bị Covid-19. Cúm có xu hướng gây cảm giác đau nhức khó chịu trong cơ thể hoặc mệt mỏi hơn bệnh Covid-19. Ảnh minh họa: Internet

Có thể phân biệt Covid-19 với bệnh cảm lạnh thông thường, dị ứng và cúm qua 3 triệu chứng biểu hiện phổ biến và rõ ràng nhất là sốt, ho khan và khó thở. Ảnh minh họa: Internet

Khi sốt trên 38,5 độ C, người bệnh cần được hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc. Ảnh minh họa: Internet

Cảm lạnh là một căn bệnh rất phổ biến ở con người đặc biệt khi giao mùa, thời tiết lạnh. Cảm lạnh và sốt thông thường không phải là vấn đề lớn khi chúng ta sử dụng thuốc hạ sốt và áp dụng một số khuyến cao y tế cơ bản là có thể phục hồi sau vài ngày nếu không có nhiễm trùng do vi khuẩn, virus.Tuy nhiên, sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi do Covid-19 với những dấu hiệu không mấy khác biệt với bệnh cảm lạnh thông thường khiến nhiều người chủ quan và không phát hiện kịp thời.Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhiễm Covid -19 có các triệu chứng giống với các bệnh về đường hô hấp khác, bao gồm sốt, ho, khó thở, đau họng, sổ mũi. Nếu tình trạng trở nên nghiêm trọng, người bệnh có thể bị viêm phổi nặng hoặc khó thở, thậm chí có thể tử vong. Một số đối tượng có thể trở nên bị nặng hơn khi nhiễm virus này, bao gồm người cao tuổi và những người mang bệnh sẵn hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch.Theo chia sẻ của chuyên gia y tế Trung Quốc, bác sĩ Yang Yiyan, trưởng Khoa miễn dịch bệnh viện Trung Sơn về cách phân biệt 2 căn bệnh này:SARS-CoV-2 là một loại virus đường hô hấp có khả năng lây nhiễm cao như virus cúm, nhưng chúng có khả năng gây viêm phổi nặng. Nếu như cảm lạnh, sốt thông thường không mắc phải những nhiễm trùng nghiêm trọng, cơ thể sẽ đỡ dần nếu được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc thuốc cảm tại nhà.Thậm chí, nhiều trường hợp không cần dùng thuốc, chỉ nghỉ ngơi và uống đủ nước, cảm lạnh sẽ dần thuyên giảm trong vòng 3 - 5 ngày.Tuy nhiên, nếu bạn nhiễm virus SARS-CoV-2, việc uống thuốc thông thường sẽ không làm tình trạng bệnh đỡ hơn bởi hiện nay chưa có thuốc trị bệnh chính thức.Ngoài triệu chứng thân nhiệt tăng cao bất thường, virus SARS - CoV - 2 sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây viêm phổi nên dẫn đến tình trạng thiếu oxy, khó thở rõ rệt, đây là một dấu hiệu mà cảm lạnh thông thường không có.Vì vậy, nếu gặp những triệu chứng này, hãy bình tĩnh phân biệt và cảnh giác, hoăc nên tới bác sĩ để có thể được xét nghiệm kịp thời, chính xác nhất.Đặc biệt, viêm phổi do virus SARS-CoV-2, bác sĩ chẩn đoán trên lâm sàng, chính là trường hợp nghi ngờ phụ thuộc rất nhiều vào lịch sử dịch tễ học, vì vậy giới chuyên gia có yêu cầu, mọi người khi đi khám, nên nói sự thật về tiền sử bệnh. Bởi vì chỉ có tiền sử bệnh, các bác sĩ mới chẩn đoán được chính xác bệnh một cách nhanh nhất.Còn theo trang Business Insider, nếu bị sổ mũi, có thể bạn không bị Covid-19.Có thể phân biệt Covid-19 với bệnh cảm lạnh thông thường, dị ứng và cúm qua 3 triệu chứng biểu hiện phổ biến và rõ ràng nhất là sốt, ho khan và khó thở.Triệu chứng cuối cùng khó thở chính là triệu chứng không liên quan với cảm lạnh hay cúm, mặc dù khá phổ biến với các chứng dị ứng.Nếu bạn bị hắt hơi hay sổ mũi, nhiều khả năng bạn không bị Covid-19. Cúm có xu hướng gây cảm giác đau nhức khó chịu trong cơ thể hoặc mệt mỏi hơn bệnh Covid-19.Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn - Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chia sẻ một số cách nhận diện triệu chứng của Covid-19 như sau:Cụ thể, Covid-19, cúm A, cảm lạnh đều có biểu hiện chung của sốt và các dấu hiệu của viêm đường hô hấp như ho, sổ mũi. Tuy nhiên, cần phải dựa vào yếu tố dịch tễ, diễn tiến của bệnh mà bác sĩ mới có căn cứ để phân loại bệnh.Yếu tố dịch tế của bệnh Covid-19 là người đi lại qua vùng dịch, người tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi ngờ hoặc dương tính với virus corona.Thông thường cảm lạnh chỉ gây ra các biểu hiện nhẹ, sẽ hết trong vòng 5-7 ngày. Bệnh do Covid-19, cúm A có thể nhẹ nhưng một số trường hợp sẽ dẫn đến biến chứng nặng như viêm phổi, viêm xoang, sốc, suy đa tạng do virus cúm hoặc do bội nhiễm.Với những ca nghi nhiễm Covid-19 hoặc cúm A cần được đi khám ngay và cách ly theo quy định. Nếu có dấu hiệu mệt nhiều, đau ngực, khó thở hoặc bất kỳ dấu hiệu nặng nào khác, bệnh nhân cần đến bệnh viện khám ngay.Khi sốt trên 38,5 độ C, người bệnh cần được hạ sốt theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý sử dụng thuốc.Ngoài ra, cần tiến hành vệ sinh, sát khuẩn các khu vực người bệnh đã từng lui tới để giảm nguy cơ lây nhiễm cho người xung quanh.

Hòa Thuận (tổng hợp)