Cải bó xôi: 'Thần dược' chống ung thư, chữa nhiều bệnh cực tốt

Theo phân tích, 1 chén cải bó xôi luộc có thể cung cấp 29.4% vitamin C cơ thể cần hàng ngày. Loại vitamin này có thể hỗ trợ chữa các bệnh liên quan đến tim mạch. Tiểu đường, xơ vữa động mạch luôn cần những dưỡng chất như vitamin C để hòa tan nước và chất béo vón cục trong thành mạch máu. Ăn nhiều bó xôi có thể giảm nguy cơ đột quỵ (tai biến mạch máu não).Lượng lớn chất xơ có trong rau có tác dụng tăng cường nhu động của đường ruột, trợ giúp tiêu hóa, đẩy lùi chứng táo bón, trĩ, viêm tuyến tụy mạn tính…Không chỉ có các vitamin C, E mà cả hoạt chất carotenoid cũng đóng vai trò như chất chống oxy hóa mạnh, ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư. Các nhà khoa học đã tìm ra carotenoid trong cải bó xôi có thể phòng ngừa ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới.Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, những người phụ nữ ăn rau có chứa chất kaempferol (thuộc nhóm flavoinoid) giảm 40% nguy cơ mắc ung thu buồng trứng. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện có sự giảm bớt 30% nguy cơ của bệnh ung thư buồng trứng ở những người tiêu thụ chất luteolin (cũng thuộc nhóm flavonoid) cao nhất so với những người tiêu thụ chất này ở mức thấp nhất. Những hợp chất này đặc biệt chỉ có trong số ít thực phẩm như: cải bó xôi, bông cải xanh, rau diếp, trà xanh.Cải bó xôi xào chứa neoxanthin và violaxanthin - hai loại epoxyxanthophyll chống viêm có tác dụng giảm viêm với các vết thương. Vì vậy, nó có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh viêm như viêm khớp, loãng xương, đau nửa đầu và hen suyễn.Rau cải bó xôi luộc có lợi trong việc giảm cân vì nó ít calo và chất béo. Chất xơ còn hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, duy trì lượng đường trong máu thấp và kiềm chế ăn quá nhiều. Vì thế cải bó xôi nấu canh thường được khuyên dùng cho người ăn kiêng trong chế độ giảm béo.Tác dụng của cải bó xôi giúp làn da bạn chống nắng vì rất giàu vitamin B giúp bảo vệ khỏi các tia cực tím có hại. Rau bó xôi là một nguồn giàu vitamin A và vitamin C. Vitamin A cải thiện màu da. Trong khi vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các tế bào chết trên da. Các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng tuyệt vời trong rau cải bó xôi làm cho làn da của bạn trở nên trắng sáng hơn nữa.Rụng tóc thường gây ra do thiếu chất sắt. Khoáng chất này củng cố các sợi tóc bằng cách cho phép các tế bào máu mang oxy đến các nang tóc. Công dụng của cải bó xôi là cung cấp rất giàu axit folic và sắt. Trong khi axit folic hỗ trợ việc tạo ra các tế bào hồng cầu. Sắt giúp chúng mang oxy tới nuôi tóc, do đó chống rụng tóc.Các chất khoáng có trong cải bó xôi có khả năng kiềm hóa. Cân bằng lại chế độ ăn uống có axit cao, thức ăn có tính axit cao là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến béo phì và các chứng bệnh khác.Nhờ thành phần vitamin K, vi chất Canxi và Magie mà cải bó xôi có thể giúp cải thiện độ chắc khỏe của xương và hỗ trợ tăng chiều cao. Vitamin C giúp giảm đáng kể nguy cơ chảy máu chân răng.Chứng thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể sẽ bị hạn chế đáng kể nhờ thành phần Carotenoid có trong rau chân vịt. Nếu dùng nước ép cải bó xôi uống tuần vài lần giúp trị chứng mắt quáng gà rất tốt.Trong cải bó xôi chứa Protein, một chất có tác dụng chống lại các kháng thể kháng insulin. Giúp điều tiết insulin hợp lý. Mặt khác, hợp chất Lipopyllysine trong rau này giúp cơ thể hạn chế được tình trang oxy hóa mỡ, một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường.Trong cải bó xôi chứa thành phần vitamin C và sắt. Đây là sự kết hợp tuyệt vời bởi vì vitamin C giúp tăng hấp thụ sắt vào cơ thể. Vì vậy rất tốt cho máu, giảm nguy cơ thiếu máu.Cải bó xôi giúp tăng tiết dịch tụy và mật, kích thích tiết dịch nhầy. Từ đó giúp thuận lợi cho quá trình tiêu hóa, đồng thời còn bảo vệ niêm mạc tiêu hóa khỏi sự tấn công của các vi khuẩn có hại.Trong cải bó xôi chứa nhiều protein thiết yếu và Kali. Giúp lợi tiểu, ngăn chặn sự ứ tích và ứ nước, giúp giảm huyết áp hiệu quả.

Thái Hà (tổng hợp)