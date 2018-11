Cải thiện tầm vóc cho con em Việt, hành trình nhiều chặng đang được mở

“Vì mẹ và bé – Vì tầm vóc Việt" là dự án do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (*) và Công đoàn các KCN & CX Hà Nội phối hợp tổ chức cùng với sự tài trợ của tổ chức DKT International Inc, (**), và Tập đoàn TH.

(*) Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là Quỹ xã hội – từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường.

(**) DKT International, Inc, là một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe con người, thực hiện các chương trình tiếp thị và truyền thông xã hội về kế hoạch hoá gia đình. Trong suốt hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức DKT International Inc, đã phân phối số lượng lớn bao cao su và viên uống tránh thai, thực hiện nhiều chương trình giúp người dân Việt Nam tăng cường nhận thức về tình dục an toàn.