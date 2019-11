Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natrol L-Arginine 30

Quảng cáo

Trong thời gian vừa qua trên các website:

https://www.hangngoainhap.com.vn/1274-natrol-l-arginine-3000mg-90-vien-cua-my-tang-cuong-sinh-ly-nam-gioi.html

http://lylishop.net/natrol-l-arginine-3000mg-90-vien-tang-cuong-co-bap-va-ham-muon-tinh-duc-tu-my.html

http://shopsinhly.net/san-pham/vien-uong-l-arginine-3000mg-yeu-sinh-ly-khong-con-la-noi-lo/

https://homeshop123.net/thuoc-thao-duoc-l-arginine-3000mg-tang-cuong-sinh-ly-chat-luong-tinh-trung-nam

https://nhathuoctamduc.com.vn/san-pham/l-arginine-3000-mg-chua-xuat-tinh-som-lo-90-vien-hang-natrol-my-1135.html

có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natrol L-Arginine 3000mg vi phạm quy định quảng cáo, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cho Nàng (61/19 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Công ty đã có văn bản giải trình số 05/2019/ĐGT ngày 16/10/2019 đến Cục An toàn thực phẩm, theo văn bản nêu trên công ty cam kết không quảng cáo cũng như không trao quyền cho bất kỳ đơn vị nào khác quảng cáo sản phẩm Natrol L-Arginine do Công ty nhập khẩu và phân phối. Do đó sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natrol L-Arginine đang quảng cáo trên các website:

không phải do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Cho Nàng thực hiện do đó sẽ không được đảm bảo về chất lượng, an toàn theo công bố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natrol L-Arginine trên trang website/internet nêu trên.

