Cấp cứu 'siêu tốc' cho du khách Hàn Quốc bị nhồi máu cơ tim nguy hiểm tính mạng

Quảng cáo

Chẩn đoán bệnh chính xác dù triệu chứng mơ hồ

Ở tuổi 64, ông Lee Yeolgoo từng có 2 lần can thiệp stent mạch vành điều trị nhồi máu cơ tim cấp và mổ bắc cầu động mạch thông tắc động mạch liên thất trước. Không may, bệnh cũ tái phát đúng vào chuyến du lịch tại Hạ Long. Ông Lee Yeolgoo bất ngờ bị đau nhiều vùng thượng vị, khó thở, hạ huyết áp, nhịp tim rất chậm. Nhận được yêu cầu hỗ trợ, đội Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện Vinmec Hạ Long nhanh chóng đưa ông Lee nhập viện kịp thời.

Mặc dù người bệnh không có triệu chứng điển hình, nhưng qua thăm khám lâm sàng và kinh nghiệm chuyên môn, dựa vào tiền sử người bệnh, bác sĩ Đỗ Xuân Chiến nghi ngờ đây là diễn biến nhồi máu cơ tim cấp. Cùng với chỉ định xét nghiệm đặc hiệu Troponin T siêu nhạy để có được chẩn đoán chính xác, ekip Vinmec Hạ Long cũng lập tức lên kế hoạch chụp mạch và can thiệp cấp cứu cho người bệnh.Với bệnh nhồi máu cơ tim cấp, thời gian chính là sự sống. Theo nghiên cứu mới nhất trên thế giới, từ lúc bệnh nhân có biểu hiện đau thắt ngực hoặc quỵ xuống đến lúc được can thiệp động mạch vành dưới 2 giờ là thời gian tốt nhất, tỷ lệ sống cao nhất.

Chạy đua với thời gian cứu sống người bệnh

Đây là ca bệnh khó bởi nhiều đoạn stent động mạch vành của người bệnh bị tắc hoàn toàn, khả năng tuần hoàn của mạch vành chỉ còn 1/3. Việc can thiệp có thể dẫn đến nguy cơ rối loạn nhịp nặng nề và tử vong ngay trên bàn can thiệp. Tuy nhiên, mỗi phút chần chừ là cơ hội phục hồi của người bệnh lại giảm đi nhanh chóng.

Dưới áp lực của thời gian, ekip can thiệp đã có những quyết định đúng đắn để điều trị tối ưu nhất cơn nhồi máu cơ tim siêu nguy hiểm cho du khách. Chỉ trong vòng 1.5 giờ người bệnh nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp qua đường tĩnh mạch vào mỏm thất phải để đảm bảo duy trì tần số tim, dùng thuốc vận mạch đảm bảo áp lực tưới máu vành. Trước khi can thiệp, dù ở trong tình trạng sốc tim nhưng sau can thiệp đặt stent, mọi thông số sức khỏe người bệnh đã hồi phục hoàn toàn đáng kinh ngạc. Các triệu chứng khó thở, mệt nhiều và đau tức thượng vị không còn, nhịp tim và huyết áp trở về bình thường.

“Nhờ những quyết định siêu nhanh mà vẫn chuẩn xác của Bệnh viện Vinmec Hạ Long, tôi đã được sống lại một lần nữa để trở về quê hương an toàn” - ông Lee xúc động chia sẻ khi bay về nước.

Ông Lee đã xuất viện sau 2 ngày nhập viện và điều trị, bay về nước an toàn. “Giữa ranh giới sinh tử của tôi, các bác sĩ đã phán đoán, đánh giá chính xác tình trạng bệnh tật, đưa ra các quyết định phù hợp. Nhờ những quyết định siêu nhanh mà vẫn chuẩn xác đó, tôi đã được sống lại một lần nữa để trở về quê hương an toàn” - ông Lee YeolGoo xúc động chia sẻ khi rời bệnh viện.

Với trình độ chuyên môn cao và khả năng phản ứng nhanh nhạy, Vinmec Hạ Long là lựa chọn của nhiều đối tác du lịch trong các tình huống cấp cứu hoặc cần chăm sóc sức khỏe cho du khách đến Quảng Ninh

Với kinh nghiệm thực hiện can thiệp hơn 200 ca nhồi máu cơ tim cấp với tỉ lệ thành công trên 95%, trong đó có nhiều ca phức tạp, diễn biến nặng, cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp là một trong những thế mạnh của bác sĩ Đỗ Xuân Chiến, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long. Bác sĩ Chiến cho biết: “Điều trị nhồi máu cơ tim là một siêu cấp cứu cần thực hiện khẩn trương và đúng cách để giảm tối đa tỷ lệ tử vong và biến chứng cho người bệnh. Cấp cứu muộn có thể khiến cơ tim bị chết hoặc hậu quả nặng nề sau này”.

Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm, đe dọa tử vong cao. Bệnh viện đã trang bị máy chụp mạch số hóa xóa nền Innova IGS 530 (hãng GE Healthcare, Mỹ) - một trong những máy chụp mạch thế hệ mới nhất trên thế giới. Thiết bị này có nhiều phần mềm hiện đại giúp lựa chọn kích thước stent đảm bảo phủ hết tổn thương, tránh được hiện tượng chênh lệch size khi đặt stent cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, giúp được kết quả khả quan. Với sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, nhiều kỹ thuật can thiệp mạch vành đã trở thành kỹ thuật thường quy được thực hiện tại Vinmec Hạ Long.

Bên cạnh đó, Vinmec Hạ Long đã thực hiện thường quy các kỹ thuật can thiệp khác như đặt máy tạo nhịp, can thiệp động mạch thận, can thiệp mạch chi dưới và sẽ phát triển các can thiệp mới: Can thiệp động mạch cảnh và các kỹ thuật khó hơn trong mạch vành… đáp ứng nhu cầu điều trị tim mạch cho người dân Quảng Ninh và Đông Bắc Bộ.

P.V