Cha mẹ chủ quan với bệnh viêm đường hô hấp trên ở trẻ là hại con

Dấu hiệu viêm đường hô hấp trên ở trẻ

Khi bị viêm đường hô hấp trên, các triệu chứng rõ nhất mà phụ huynh có thể thấy ở trẻ là:

- Triệu chứng cảm lạnh

- Hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi, ngạt mũi

- Ho khan to, khản tiếng đặc biệt là vào ban đêm

- Khó nói, giọng nói yếu, hụt hơi

- Mất tiếng nói

- Họng khô

- Rát cổ họng, sưng amidan

Các triệu chứng này thường nhẹ, chỉ cần cho cổ họng nghỉ ngơi đồng thời uống nhiều nước là thanh quản, cổ họng sẽ dịu lại và tự khỏi. Tuy nhiên, chính điều này đã tạo nên mối nguy hiểm cho trẻ. Bởi đây đều là những triệu chứng cảm cúm bình thường nên cha mẹ không bận tâm, không ngăn ngừa từ sớm. Đến khi bệnh tiến triển nặng hơn, các triệu chứng ngày càng rõ ràng hơn như:

- Khó nuốt

- Tiếng thở khò khè, thở hắt ra

- Dãi chảy nhiều

- Màu sắc vùng da quanh mũi và miệng biến đổi tím tái, sẫm màu thì các bậc phụ huynh mới phát hiện ra.

Lúc đó bệnh trở nên khó chữa hơn, nhưng cha mẹ yên tâm, nếu được phát hiện kịp thời, bệnh vẫn có thể được chữa trị, tránh thanh quản bị vít gây tắc thở.

Phòng bệnh viêm đường hô hấp trên cho trẻ

Muốn phòng ngừa viêm đường hô hấp trên ở trẻ, các bậc phụ huynh nên:

- Cho trẻ uống nhiều nước hơn.

- Hàng ngày súc miệng, vệ sinh mũi bằng nước muối loãng cho trẻ để rửa sạch những vi khuẩn, virus, mủ ứ đọng tại mũi họng.

- Dùng máy tạo ẩm trong phòng hoặc cho trẻ hít hơi nước.

- Thiết lập chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhất là rau xanh, trái cây vì chúng chứa nhiều vitamin C, kẽm… giúp trẻ nâng cao sức đề kháng.

- Hạn chế để trẻ nói chuyện lớn tiếng và nói nhiều; cũng không nên thì thầm, hãy nói chuyện như bình thường.

- Ngậm kẹo thuốc, nó sẽ giúp bôi trơn cho cổ họng.

- Tạo cho trẻ không gian sống trong lành, thoáng mát, tránh khói bụi và chất độc hại.

- Luôn giữ ấm cho cơ thể trẻ chủ yếu là vùng cổ.

