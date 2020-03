Chăm sóc và làm đúng phương pháp sẽ có da căng bóng và mọng nước

Các thành phần thiên nhiên thân thiện với người dùng, an toàn cho cả làn da nhạy cảm nhất. Điểm độc đáo của Shin nee thể hiện ở thực tế thương hiệu đã được ứng dụng trong các liệu trình điều trị da chuyên nghiệp tại các viện thẩm mỹ và spa.

Đưa Shin nee từ Hàn Quốc về Việt Nam, tập đoàn Shynh Group hi vọng sẽ góp phần làm đa dạng ngành công nghiệp mỹ phẩm tại thị trường nội địa, làm giàu trải nghiệm của người dùng với một sản phẩm nhập khẩu, chất lượng cao nhưng giá thành phù hợp hấp dẫn, qua đó tăng sự tự tin và phát động xu hướng sử dụng dược mỹ phẩm thiên nhiên như một giải pháp an toàn, khỏe mạnh cho làn da.

Tập đoàn Shynh Group mong muốn mang lại nhiều giá trị trong việc kiến tạo thói quen của người tiêu dùng Việt Nam, xây dựng chế độ chăm sóc da hiệu quả, an toàn ,khỏe mạnh , hiện đại và đúng cách. Được nghiên cứu từ đội ngũ giáo sư bác sỹ chuyên môn tại Hàn Quốc dựa trên cơ địa và kết cấu làn da của người Việt Nam, chất lượng an toàn hiệu quả và nhất là giá thành rất phù hợp với người Việt Nam. Tất cả sản phẩm của SHIN-NEE đã được sở y tế Việt Nam và Hàn Quốc công nhận là sản phẩm đảm bảo chất lượng trước khi lưu hành trên thị trường.

Làm sạch da - Refreshing Cleansing Water 120ml: Một bước duy nhất để làm sạch lớp trang điểm và bụi bẩn, bã nhờn bít tắc trong lỗ chân lông, đồng thời làm tươi mới bề mặt da mà không cần rửa lại lần hai hoặc dùng thêm sữa rửa mặt. Với 90% thành phần tự nhiên, kết hợp công thức Multi Micelles làm sạch tuyệt vời, an toàn kèm thêm cân bằng độ pH cho da, ít kích ứng đem lại cảm giác thoải mái.

Làm sạch da - Clear Skin Toner: Sau khi rửa mặt xong với sữa rửa mặt, da chúng ta thường ở trạng thái pH > 7 và gây mất cân bằng hàng rào bảo vệ da .Chính vì vậy Toner Shin nee sẽ giúp lấy lại màng bảo vệ axit mantle cho da và cân bằng lại độ PH cho da.

Ngoài ra toner giúp da hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất, tăng hiệu quả dưỡng da và hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da, cung cấp độ ẩm đã mất trong quá trình làm sạch da, làm mềm lớp sừng của da cho làn da tươi mát.

Tinh chất - Serum Perfect Light Glow Boosters: Serum căng bóng với tinh chất cô đặc thích hợp sử dụng trong các liệu trình lăn kim, phi kim trong các gói phục hồi, căng bóng da sau điều trị.

Sử dụng cho da nhạy cảm như 1 lớp màng bảo vệ, là bước đệm cho các bước chăm sóc da tiếp theo – serum giúp làm dịu da, giảm tối đa tình trạng kích ứng.

Thích hợp với mọi loại da (trừ da mụn), giúp phục hồi và điều trị da đang kích ứng. Ngoài ra còn hỗ trợ se khít lỗ chân lông, nuôi dưỡng tế bào da, giúp da căng bóng.

Tinh chất - Revital Gold Ampoule: Phù hợp với những làn da trên 23 tuổi, đặc biệt những làn da đã xuất hiện quá trình lão hóa. Giúp phục hồi, nuôi dưỡng, chăm sóc và làm săn chắc da. Làm trắng và cải thiện nếp nhăn.

Tinh chất - Revital Cooling Ampoule: Giúp làm dịu tức thì làn da đang kích ứng, bị ánh nắng làm rát da. Phù hợp với cả những làn da siêu nhạy cảm.

Tinh chất - Revital VitaminC Ampoule: Sử dụng 90% hàm lượng vitamin C nguyên chất tự nhiên làm nguyên liệu chính nên sản phẩm cực kỳ lành tính, khả năng thẩm thấu sâu vào các lớp biểu bì của da. Vitamin C luôn là thành phần thiết yếu trong quy trình dưỡng trắng da, làm mờ sạm, nám. Mỗi chai ampoule chứa hàm lượng cao Vitamin C tự nhiên và các khoáng chất giúp dưỡng ẩm, loại bỏ tế bào chết, chống oxy hóa, bảo vệ da trước các tác hại từ môi trường xung quanh, bảo vệ da, đồng thời trị thâm mụn cực hiệu quả. Shin nee Revital Vitamin C Ampoule được hãng công bố chứa gấp đôi Vitamin C so với những dòng thông thường khác và mang lại hiệu quả nhanh chóng.