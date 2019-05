Chàng trai 23 tuổi phải nhập viện vì căn bệnh thường gặp ở người già

Theo thông tin từ bệnh viện, chàng trai tên Tiểu Đỗ, 23 tuổi (Quảng Châu, Trung Quốc). Tiểu Đỗ phải nhập viện vì đột ngột bị yếu nửa người phía bên trái và rối loạn ngôn ngữ trong 3 ngày, sau khi kiểm tra được bác sĩ chẩn đoán là nhồi máu não cấp tính.



Rất nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao một người trẻ như vậy đã bị nhồi máu não? Sau khi tìm hiểu về lịch sử bệnh, bác sĩ được biết Tiểu Đỗ bị huyết áp cao, cộng với việc anh chàng rất thích chơi game di động sau khi tan giờ làm việc. Tiểu Đỗ thường xuyên thức đêm cùng bạn bè chơi game, thời gian làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, đặc biệt cậu còn thích ăn đồ cay nóng và các thực phẩm đóng gói công nghiệp.

Tiểu Đỗ thường xuyên thức khuya chơi game trên điện thoại di động.

Bác sĩ Trần Ngân Hoàn, Phó Khoa thần kinh của Bệnh viện liên kết số 1 Đại học y học cổ truyền Quảng Châu nói rằng: “Chính tay tôi chẩn đoán không ít bệnh nhân bị nhồi máu não ở độ tuổi 30, 40 tuổi. Tôi rất buồn là những năm gần đây, bệnh nhân bị nhồi máu não ở độ tuổi 20 đã xuất hiện thường xuyên ở bệnh viện, người bị nhồi máu não ngày càng trẻ. Càng khẳng định rằng những tác động tiêu cực từ một số lối sống không lành mạnh đối với giới trẻ là vô cùng lớn".



Qua điều tra lâm sàng phát hiện, bệnh nhân trẻ bị nhồi máu não đều có cùng nguyên nhân gây bệnh, phần lớn là do môi trường làm việc quá căng thẳng, nhịp độ cuộc sống nhanh, tinh thần bị áp lực lớn, sự cạnh tranh khốc liệt, thường xuyên thức khuya tăng ca, thời gian dài ngồi trước máy tính hoặc điện thoại, thường xuyên ăn uống bên ngoài, ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ, ít vận động, thậm chí đi kèm với sở thích hút thuốc lá, uống rượu...

Nhồi mãu não có liên quan rất lớn đến thói quen xấu trong cuộc sống hàng ngày.

Theo bác sĩ Trần Ngân Hoàn: Nhồi máu não là một cơn thiếu máu cục bộ, dẫn đến máu không đủ cung cấp cho não. Nhồi máu não xảy ra khi các mạch máu bị tắc nghẽn hoặc rò rỉ ra bên ngoài thành mạch. Nhồi máu não là một dạng của đột quỵ não, do cục máu đông gây cản trở quá trình cung cấp máu và oxy lên não, làm cho các tế bào chết đi, gây tổn thương mô não.



Các triệu chứng của nhồi máu não?



- Khuôn mặt: Khuôn mặt bất ngờ bị méo xệch, miệng cũng méo.



- Cánh tay: Cảm giác tê yếu có thể xuất hiện ở cánh tay hoặc một bên chân, khiến người bệnh không thể chuyển động tay, chân như ý muốn.



- Giọng nói: Bất ngờ mất khả năng ngôn ngữ, người bệnh có thể bị nói ngọng, không nói được hoặc nói những từ vô nghĩa.



- Mờ mắt: Đột nhiên người bệnh bị mờ một bên hoặc cả hai bên mắt hoặc nhìn thấy hình đôi (hai hình chồng lên nhau).



- Đau đầu dữ dội: Cơn đau đầu xuất hiện khiến người bệnh mất thăng bằng và mức độ đau dữ dội, không giống với cơn đau thông thường.



Ngay khi thấy người bệnh có các dấu hiệu trên thì nên đưa người bệnh đến bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt, để tránh những biến chứng nguy hiểm.



Phòng ngừa nhồi máu não như thế nào?



Bác sĩ Trần Ngân Hoàn cho biết, để phòng ngừa nhồi máu não, khuyên mọi người cần hạn chế các nguyên nhân gây nguy cơ hình thành cục máu đông. Do vậy, hãy thực hiện một số các biện pháp sau đây:



- Kiểm soát tốt tình trạng cao huyết áp, bệnh tiểu đường, tim mạch… ở mức độ ổn định để hạn chế nguy cơ bị nhồi máu não.



- Béo phì cũng làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, do đó kiến nghị mọi người cần phải kiếm soát cân nặng, tránh béo phì.

Thay đổi các thói quen xấu trong cuộc sống là biện pháp tốt nhất giảm nguy cơ nhồi máu não

- Thay đổi lối sống, cố gắng không thức đêm chơi điện thoại, duy trì chất lượng giấc ngủ tốt để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.



- Điều chỉnh chế độ ăn uống, từ chối đồ ăn vặt, không ăn các thực phẩm nhiều chất béo, ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá tươi và ngũ cốc. Đặc biệt phải bỏ thuốc lá và kiểm soát lượng rượu tiêu thụ.



- Tập thể dục thường xuyên, mỗi ngày ít nhất 30 phút, ví dụ như đi bộ, chạy bộ, đạp xe,...

Theo Khám phá