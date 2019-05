Chiến thắng viêm đại tràng chung thân nhờ bí quyết của người Nhật

Những cơn đau bụng âm ỉ, dai dẳng khiến người bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi, chán nản, giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến những người xung quanh, đi đâu cũng phải ngó trước ngó sau xem có nhà vệ sinh không, sáng ngủ dậy chưa ăn gì cũng đau bụng và phải ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh…

Nghiêm trọng hơn, nếu bệnh không được chữa trị triệt để, nếu để lâu ngày rất dễ biến chứng thành các bệnh nguy hiểm, đặc biệt là ung thư đại trực tràng – 1 trong những căn bệnh ung thư có tỉ lệ tử vong hàng đầu ở nước ta (theo thống kê 20% người viêm đại tràng có nguy cơ biến chứng ung thư).

Bí quyết chiến chắng viêm đại tràng hiệu quả mà đơn giản của người Nhật

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã tìm ra được lợi khuẩn chính là chiến binh đắc lực, cứu cánh cho người viêm đại tràng, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido - là lợi khuẩn chính yếu, chiếm hơn 90% tổng lợi khuẩn đường ruột, cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Lợi khuẩn Bifido cùng các lợi khuẩn khác làm nhiệm vụ tiết 3000 enzym tiêu hóa thức ăn những phần thức ăn khó chưa được tiêu hóa hết ở ruột non đổ xuống và phân hủy, đào thải các chất cặn bã tạo thành khuôn phân mềm, mượt dễ đẩy ra ngoài giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh trơn tru. Đặc biệt, lợi khuẩn tiết kháng sinh nội sinh làm lành vết loét và nhanh lên da non. Đồng thời tiết ra chất nhầy trám lên niêm mạc đại tràng bảo vệ đại tràng, đặc biệt các ổ viêm loét mới được chữa lành sẽ được lớp chất nhờn che chắn bảo vệ ngăn không gây viêm loét trở lại.

Công nghệ SMC giúp đưa lợi khuẩn Bifido vào tận đại tràng

Đặc biệt, men vi sinh Bifina R Nhật Bản sử dụng công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule). Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido và Lactobaccilus trong các viên nang hình cầu, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và vào tận đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao nên mới thực sự giúp được các vấn đề của người viêm đại tràng.

Do vậy, bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido từ men vi sinh Bifina R Nhật Bản chính là bí quyết giúp người Nhật “xử lý” hiệu quả bênh viêm đại tràng, giúp người bệnh thoải mái ăn uống, yên tâm tận hưởng cuộc sống, không phải lo cảnh sống chung than cả đời với bệnh.