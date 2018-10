Chó được huấn luyện để phát hiện bệnh nhân sốt rét

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn thế giới trong năm 2016 ước tính có 216 triệu trường hợp mắc bệnh và 445.000 ca tử vong do sốt rét. Sốt rét là một căn bệnh đe dọa đến tính mạng do ký sinh trùng lây truyền sang người qua vết chích của muỗi Anopheles cái.Các nhà khoa học đã dùng tất nilon để thu thập các mẫu mùi chân của những đứa trẻ khỏe mạnh từ 5 đến 14 tuổi ở Gambia, một quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi. Sau đó tiến hành kiểm tra mẫu máu chích từ đầu ngón tay để xem các em có ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum trong máu hay không.James Logan, Trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London, cho biết :“Thật đáng lo ngại, những bước tiến trong việc kiểm soát bệnh sốt rét đã bị đình trệ trong những năm gần đây, vì vậy chúng tôi cần những công cụ mới đầy sáng tạo để giúp chống lại bệnh sốt rét”.Thật vậy, các nhà nghiên cứu đang hy vọng vào một phương pháp mới không can thiệp trực tiếp vào cơ thể để sàng lọc sốt rét tại các sân bay và cảng nhập cảnh khác, nơi chó đã được sử dụng để tìm ra các chất ma tuý. Việc làm này sẽ góp phần đáng kể trong ngăn ngừa sự lây lan của bệnh.Các mẫu tất được gửi đến tổ chức Y tế từ thiện dùng chó để phát hiện ở Vương quốc Anh, nơi những con chó được huấn luyện để đánh hơi sự khác biệt về mùi giữa những đứa trẻ bị nhiễm và không nhiễm bệnh.Tổng cộng, 175 mẫu đã được thử nghiệm, trong đó chó đã phát hiện ra 30 mẫu dương tính và 145 trẻ em không bị nhiễm bệnh.Mặc dù nghiên cứu đang ở giai đoạn đầu, nhưng các nhà khoa học vẫn hy vọng vào khả năng sẽ áp dụng thành công các kết quả nghiên cứu này.

H.K

New York Post