Chơi pháo trái phép: Ăn năn thì đã muộn

Ở Đắk Lắk, tới hôm nay (mùng Ba tết Kỷ Dậu) nhiều nạn nhân của pháo và thuốc nổ vẫn phải tiếp tục nằm điều trị trong các bệnh viện.

Tại bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thiện Hạnh, trong 3 nạn nhân nhập viện cấp cứu vì pháo sau giao thừa Tết Kỷ Hợi, chỉ có một bé trai 8 tuổi ở xã Ea Kao (ngoại thành Buôn Ma Thuột) bị thương vùng ngực được xuất viện. Một trường hợp đa thương tích ở thôn Bắc Trung xã Ea Tân, huyện Krông Năng đã chuyển lên BVĐK tỉnh Đắk Lắk. Còn anh Nguyễn Hoàng Hiệp (sn 1993) thợ garage ô tô ở phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ phải nằm viện hết tết.

Một nhóm thanh niên chơi pháo nổ bị tạm giữ cùng tang vật tại Công an phường Khánh Xuân

Tại khoa Ngoại BV Thiện Hạnh, anh Hiệp bị băng kín bàn tay trái. Bác sĩ Đỗ Phúc Nguyên cho biết bàn tay Hiệp bị dập nát nhiều chỗ, phải cắt lọc. Dù may không đứt gân, nhưng thương tích do pháo gây ra phải theo dõi nhiều ngày để tránh hoại tử, nên chưa xác định ngày nào Hiệp về nhà được.

Nhăn mặt đau đớn, Hiệp khẳng định anh là nạn nhân, không đốt pháo. Hiệp kể trước giờ giao thừa, đang ngồi chơi với mấy cháu bé trước nhà thì 2 thanh niên vọt xe máy qua, vất lại thanh pháo đang xì lửa. Hiệp vung tay gạt, bị pháo nổ nát tay, phải nhập viện cấp cứu ngay đêm.

Tại BV ĐK tỉnh, Bùi Đình T (sn 1999) đa thương tích cả tay, chân, đầu, mặt, mắt sưng híp tím bầm không mở được, có bố ngồi bên giường. Trả lời phóng viên, T kể đã tự ngã xe vì cầm lái sau khi uống rượu, nhưng chính người nhà T khai khi nhập viện là T bị thương do chơi pháo. Các bác sĩ đã phải may khép kín vết thương hở ở đầu, lấy ra nhiều máu tụ, khâu cho T nhiều mũi vùng trán, thái dương, gò má. Nằm ở khoa Bỏng, anh Hoàng Xuân H. 26 tuổi, nhà ở xã Cư Pui huyện Krông Buk. H thều thào nói không nhớ vì sao lại bỏng nặng như vậy. Nhưng bệnh án và nguồn tin khác cho biết H. bị cháy đen cả vùng đầu mặt, 2 cánh tay và chân do bất cẩn khi chế thuốc nổ, bị lửa bén táp thẳng vào người đêm 29 tết. Bộ phận nhập liệu Khoa cấp cứu BV ĐK tỉnh Đắk Lắk làm việc liên tục trong những ngày Tết

Bác sĩ Ngô Văn Cường trưởng Khoa Mắt BV ĐK tỉnh cho biết đêm giao thừa BV phải hội chẩn 9 ca tai nạn do pháo, trong đó có 6 ca nặng phải nhập viện. Bác sĩ Cường đã trực tiếp phẫu thuật múc bỏ nội nhãn do vỡ nhãn cầu cho nạn nhân Lê Ngọc T. ở tổ dân phố 9, phường An Lạc thị xã Buôn Hồ.

Nhiều gia đình mất Tết vì đã để người thân đốt pháo, chế pháo trái phép

Tại BV Mắt Tây Nguyên, cũng có khá nhiều thanh niên bị bỏng da vùng mặt, cổ, hỏng giác mạc do pháo. Bác sĩ Trần Đình Tuấn- Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty TNHH BV Mắt Tây Nguyên cho biết trong đó có ca bị dập nhãn cầu, là anh Mai Quốc T 40 tuổi ở huyện Ea Kar phải chuyển viện gấp đi TP Hồ Chí Minh.

Người này đang tự chế pháo thì bị Công an Đắk Lắk phát hiện. Còn may tai nạn chưa xảy ra.

Không riêng Đắk Lắk, mà nhiều tỉnh khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tỉnh Gia Lai cũng có không ít người nguy cơ mù mắt vì đốt pháo trái phép, xảy ra ở các xã Nam Yang, huyện Đak Đoa; xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện; xã Dun, huyện Chư Sê.

Hiệp kể nếu anh không gạt kịp quả pháo thì nhiều thiếu nhi đã bị thương vì những kẻ vô ý thức khác

Tai nạn nghiêm trọng chết người do tự chế pháo dịp Tết Kỷ Hợi đã xảy ra trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Cùng ngày 29/1, vụ nổ sập mái nhà ông Nguyễn Xuân Đức ở thôn Hòa Đình, xã Bùi Xá (Đức Thọ-Hà Tĩnh) đã khiến 4 người bị thương nặng và 1 nam sinh lớp 9 chết tại chỗ. Nguyên nhân, do nhóm học sinh 15 tuổi này thử nghiệm theo một bài hướng dẫn cách pha chế thuốc làm pháo đăng trên mạng. Cùng ngày, anh Nguyễn Đình K. 18 tuổi ở xóm 9 thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu-Nghệ An) cũng tử vong do dùng thuốc nổ để chế pháo.

Hoàng Thiên Nga