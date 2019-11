Chồng đưa lý do cặp bồ với ô sin trẻ khiến vợ 'cười ra nước mắt'

Quảng cáo

Chị chẳng việc gì phải hạ mình nhịn nhục để chồng chị được trớn mà lấn tới, với những gì đã xảy ra trong câu chuyện. Bởi chị có sinh đến mấy con gái mà không được cậu quý tử nào thì lỗi đâu phải tại chị. Vả lại chuyện trọng nam khinh nữ bây giờ khá là lỗi thời rồi, chẳng qua chồng chị lấy việc đó làm tấm bình phong để mèo mả gà đồng với gái trẻ cho thỏa mãn lối sống trăng hoa, buông thả của anh ấy mà thôi.Theo em, chị nên mạnh dạn chủ động đưa đơn ra tòa chấm dứt hôn nhân với người đàn ông tệ bạc đó đi. Anh ấy chẳng xứng đáng với tình yêu của chị, chẳng xứng đáng làm bố của các con chị, cũng chẳng xứng đáng để chị phải rộng lòng vì tha, bỏ qua lỗi lầm xâu xa, vô đạo đức của anh ấy đâu chị ạ.Chồng chị có gan làm thì có gan chịu, hãy để anh ấy tự giải quyết hậu quả do anh ấy gây ra. Chị và 2 con gái của chị chẳng có tội gì mà phải nai lưng ra gánh cùng anh ấy.Chị còn trẻ, chị có công việc đàng hoàng, tạm thời bây giờ chị sẽ gặp khó khăn vất vả khi chia tay chồng vì các con còn nhỏ, nhưng mai đây 2 con gái chị sẽ khôn lớn, nhất định cuộc sống của chị và các cháu không còn thiếu thốn nữa. Mặt khác bên chị còn có bố mẹ, có người thân, chị đừng nản chí mà bỏ quên cơ hội giải thoát cho mình và các con chị nhé.Thông cảm và chia sẻ cùng chị, chúc chị cùng 2 cháu mạnh khỏe, an lành và may mắn.

Ngọc Hà