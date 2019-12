Chồng nhiều 'triệu chứng lạ' và những cái quần đùi 'không cánh mà bay'

Quảng cáo

Những chiếc quần đùi của chồng sao có thể tự nhiên mà biến mất như vậy? Phải chăng anh ấy đang có chuyện mờ ám?



Tôi vốn không phải người phụ nữ đa nghi, nhưng một số chuyện bí ẩn xảy ra gần đây khiến tôi không thể không đặt câu hỏi. Tôi và chồng lấy nhau đã 12 năm. Anh ấy đẹp trai và khéo ăn nói, còn tôi nhan sắc bình thường. Tôi vẫn luôn tin anh ấy thật lòng yêu mình, nếu không thì anh ấy chẳng có lý do gì để lấy một người con gái nghèo như tôi và vẫn yêu thương, đối xử tử tế suốt chừng ấy năm.



Cũng chính vì vậy mà bao năm qua, cho dù có những lời bàn tán về sự chênh lệch hình thức giữa chúng tôi, về chuyện chồng tôi ra ngoài có nhiều gái thích, về chuyện đàn ông thời nay 100 người thì 99 người có chuyện vụng trộm, 1 người còn lại chẳng qua vì không có cơ hội…, tôi vẫn vững lòng tin với chồng. Tôi không bao giờ kiểm soát điện thoại, tin nhắn của anh ấy, không vặn vẹo hỏi anh ấy đi đâu, làm gì, không hoạnh họe về những người bạn hay đồng nghiệp nữ của anh ấy…



Nhưng gần đây, tôi thấy chồng khang khác. Tôi không hỏi anh, nhưng lặng lẽ để ý, và khi đọc các bài báo về các biểu hiện ngoại tình của đàn ông, tôi thấy anh ấy cũng có vài “triệu chứng”.



Đầu tiên là anh ấy hay về muộn và dành ít thời gian cho vợ con hơn. Lý do đưa ra là công việc. Quả thật anh ấy có sự thay đổi về vị trí công tác và bận bịu hơn trước. Triệu chứng thứ hai là anh ấy lơ là chuyện chăn gối, có thể nói là ít hơn hẳn so với trước, chất lượng những lần trả bài cũng giảm hẳn, không còn sự nồng nhiệt, đam mê thường thấy. Dĩ nhiên tôi cũng tự thanh minh cho anh, rằng do công việc bận bịu, mệt mỏi, nên nhu cầu và năng lực trong chuyện ấy cũng bị ảnh hưởng. Báo chí cũng nói thế mà, rằng stress làm nam giới sa sút phong độ trong phòng the.



Giá như chỉ có 2 triệu chứng trên thì tôi không bao giờ nghi ngờ chồng, vì có lý do để giải thích. Thế nhưng cái triệu chứng thứ ba làm tôi băn khoăn, đó là dạo này chồng tôi ăn diện, chải chuốt hơn trước. Anh ấy tự mua thêm quần áo, giày dép mới, chăm chỉ cắt tóc và soi gương hơn. Nhịn không được, tôi thắc mắc, bóng gió thì anh ngượng ngùng bảo giờ lên chức, cũng phải ăn mặc tươm tất tí kẻo anh em nó cười, đối tác nó xem thường… Nghe thì cũng có lý, nhưng tôi vẫn cứ thấy sao sao ấy, nhất là cái vẻ mặt của anh lúc soi gương sửa đồ…



Và hiện tượng lạ khiến tôi suy nghĩ nhất là gần đây, tôi phát hiện ra số quần đùi của chồng hao hụt đi. Tôi không nhớ rõ anh ấy chính thức có mấy cái vì thỉnh thoảng tôi mua thêm, và vứt bớt đồ cũ đi, nhưng một số cái tôi nhớ rất rõ về đặc điểm đã không cánh mà bay. Tôi hỏi anh thì anh bảo, làm sao anh biết được, quần đùi của anh là do em và bà osin phụ trách. Tôi hỏi bà osin, bà ấy nói có bao nhiêu đồ thì bà ấy giặt, phơi và thu vào, bà ấy giấu quần đùi của chồng tôi làm gì, nếu có tính tắt mắt thì phải lấy thứ khác chứ. Đáp án là quần bay mất lúc phơi cũng bị loại trừ vì ban công nhà tôi có song sắt rất dày, kích cỡ cái quần đùi rất khó lọt qua, nhất là chỗ phơi lại không hề sát cái song sắt.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không có cách nào lý giải xuôi tai về sự biến mất bí ẩn của những cái quần. Kết hợp với những triệu chứng kể trên, tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng chồng ngoại tình. Có phải tôi đa nghi, ghen tuông vô căn cứ không?

Ngọc Hà