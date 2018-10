Chữa rụng tóc phải trị tận gốc

Không ai vui gì khi mái tóc thưa dần vì lượng tóc rụng nhiều hơn số tóc mọc, hoặc mái tóc bạc nhiều khi gia chủ mới… 30! Chính vì thế mà xuất hiện rất nhiều biện pháp chữa rụng tóc bất kể đúng sai khỏi lo ế khách, đủ loại mỹ phẩm dưỡng tóc bất kể vàng thau khỏi lo kẹt hàng!

Chuyên gia Lương Lễ Hoàng

Với định kiến đau đâu chữa đó, hễ bệnh lộ ra ngoài thì việc chữa chạy cũng từ bên ngoài, mái tóc từ xưa đến nay bao giờ cũng được chăm sóc theo kiểu “vuốt ve xoa bóp”. Từ Đông sang Tây, từ dầu dừa cho đến dầu olive, không đếm xuể số dược liệu thiên nhiên xưa nay đã được dùng, được khen vì giúp tóc bóng mượt. Không sai, nhưng ít nhiều chỉ hữu dụng cho mái tóc còn khỏe, để làm đẹp cho mái tóc chưa… xấu! Còn khi tóc đã rụng khỏi da đầu thì kể cả đến hóa chất tổng hợp, hàng trăm hoạt chất sinh học được sử dụng, từ pantothen của Tây Y bước qua Hà Thủ Ô của Đông Y, từ keratin vì tóc phải có đủ chất sừng mới bền, bước qua collagen do tóc phải đủ chất keo mới mềm dẻo, thì tất cả đều phần nào hữu ích nhưng rõ ràng không đủ, thậm chí bất khả thi, để tóc lại mọc trên vùng da đầu đã ... hói!

Với kiến thức sâu hơn, rộng hơn về mái tóc, hiện nay ai cũng hiểu muốn “tóc ơi tóc ở đừng về” thì phải trong uống rồi ngoài hãy thoa. Tất nhiên, chọn loại nào để uống cho chính xác, để chữa dứt điểm được bệnh rụng tóc, cho tóc mọc lên chắc khỏe còn phụ thuộc vào sự hiểu biết và sáng suốt của mỗi người. May cho bệnh nhân là vấn đề cốt lõi đã được phát hiện nhờ y học phân tử vạch tóc đến tận chân tóc, nhờ mô hình nghiên cứu với kỹ thuật hiện đại. Đó là chỉ có thể chặn đứng tình trạng rụng tóc bất kể nguyên nhân, cho dù là do quá stress, do bệnh nội tiết như bệnh tiểu đường, hay thậm chí vì hậu quả của hóa xạ trị, nếu có cách tác động trực tiếp trên tế bào mầm tóc đóng đô ở gốc sợi tóc. Thành phần nhạy cảm này chỉ chịu cộng tác một khi được "gãi đúng chỗ ngứa" với cơ chế dược lý theo kiểu kiềng 3 chân bao gồm:

● Quan trọng hơn hết là cân bằng thần kinh nội tiết – yếu tố điều khiển tế bào mầm tóc, nhằm tăng tốc tiến độ di chuyển của chúng đến đúng vị trí nang tóc, thúc đẩy tóc mọc lên nhanh, khỏe đẹp. Làm được điều này, có công thức CLI-α cho đàn ông và CLI-β cho phụ nữ.

● Hỗ trợ các dưỡng chất cần thiết giúp cấu trúc sợi tóc khỏe mạnh như acid amin, khoáng tố vi lượng… giúp tế bào mầm tóc tiếp nhận đầy đủ vi chất dinh dưỡng để duy trì mái tóc chắc khỏe, đen, bóng, mượt

● Trung hòa các nhân tố hại tóc, từ tia tử ngoại cho đến phế phẩm biến dưỡng cho đến stress; bằng hoạt chất chọn lọc từ dược thảo quý mà “trời thương trời cho mái tóc”

Công thức CLI-α (trong Qik Hair cho nam) và CLI-β (trong Qik Hair cho nữ) đã được nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả giảm rụng, mọc tóc chắc khỏe Trị bệnh nếu chỉ chữa cháy cầm canh, nếu không trị tận gốc chẳng khác nào chưa chữa! Bệnh nào cũng vậy. Mái tóc cũng thế mà thôi! Chỉ có thể khả thi để tóc lâu rụng, tóc đừng bạc quá sớm, tóc mới mọc lên mau, khỏe mạnh, nếu tác động trực tiếp lên tế bào mầm tóc. Không có cách nào khác khéo hơn!

Bạn có biết? Bổ sung 2 viên Qik Hair/ ngày, giúp cân bằng thần kinh nội tiết và tăng cường dinh dưỡng cho tế bào mầm tóc, từ đó sẽ cải thiện rõ rệt tình trạng rụng tóc, hói đầu theo từng giai đoạn: ● Sau 4 tuần: tóc giảm rụng dần và bóng mượt hơn. Một số người có thể thấy ngứa nhẹ hoặc có mụn nhỏ. Hiện tượng này sẽ chấm dứt sau 1 – 2 tuần. Đây là dấu hiệu da đầu đáp ứng tốt với sản phẩm. ● Sau 8 tuần: tóc giảm rụng rõ rệt. Tóc mới sẽ bắt đầu nhú lên khỏi da đầu. Tuy nhiên, sợi tóc con còn yếu, mảnh, nhạt màu. ● Sau 3 tháng: tóc con mọc nhiều hơn, sợi tóc dần trở nên dày, chắc, khỏe và bóng mượt. Cần tiếp tục sử dụng để đạt được kết quả tối đa và lâu dài. Lưu ý: ● Với người lớn tuổi hay hói đầu lâu năm: có thể cần nhiều thời gian hơn để có kết quả tương tự. ● Với người có lối sống áp lực, stress, mất ngủ, lạm dụng bia rượu, thuốc lá, mất cân bằng dinh dưỡng: cần đồng thời điều chỉnh lối sống để có kết quả tốt hơn. Với người rụng tóc có kèm bệnh lý: cần điều trị bệnh song song với dùng Qik Hair. Xem thêm video: Giải pháp tận gốc giúp tóc mọc chắc khỏe, dày mượt

