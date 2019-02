Chưa xác định được độc lực chủng cúm vụ 3 trẻ cùng nhà bị nhiễm

Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cho biết, BV này vừa tiếp nhận 3 trường hợp nhiễm cúm A trong một gia đình tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.3 bệnh nhi lần lượt ở độ tuổi 16 tháng tuổi, 29 tháng tuổi, 13 tuổi và là cháu ngoại, con ruột, cháu họ của chị Nguyễn Thị Tĩnh ở xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy.Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Tĩnh, ban đầu cháu T.V.B.N 16 tháng có biểu hiện ho, sốt. Đến ngày hôm sau cháu sốt cao trên 39,5 độ C sau đó co giật. Sau khi sơ cứu ban đầu, trong vòng 30 phút bác sĩ sơ cứu không được nên Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy đã chuyển cháu lên tuyến trên điều trị. Trong ngày hôm sau, con trai của chị Tĩnh tức là cậu cháu B.N bị sốt, và cháu họ của chị Tĩnh cũng bị sốt gia đình đưa lên tuyến huyện. Do bệnh viện mới tiếp ca cháu trong cùng 1 nhà nên bác sĩ bệnh viện huyện đã chủ động chuyển bệnh nhân để điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.Bác sĩ Chuyên khoa II Hoàng Sơn, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, bước đầu, 3 bệnh nhi đều được xác định là dương tính với cúm A. Tuy nhiên, để xác định chi tiết chủng cúm A và xác định cúm đó có độc tính cao hay không, bệnh viện cần phối hợp với cơ quan dịch tễ để phân lập typ cúm. Song do biểu hiện của 3 trẻ hoàn toàn bình thường, nên được coi đó chỉ là một ca cúm mùa.