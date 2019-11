Chuỗi workshop 'Vi khuẩn đường ruột - Hạt mầm quyết định trí tuệ bé'

Quảng cáo

Trí tuệ của bé, các yếu tố cảm xúc, tính cách, nhận thức, hành vi, bệnh tự kỷ.... là chủ đề rất được các bậc phụ huynh quan tâm. Tuy nhiên, không phải bố mẹ nào cũng đủ kiến thức chuyên môn để hiểu và biết do đâu mà con có cảm xúc, do đâu mà con bị tự kỷ hay do đâu mà con thông minh hơn các bạn.

Hiểu được điều này, ngày 16 tháng 11 vừa qua, nhãn hàng LiveSpo Preg-Mom đồng tổ chức cùng Trường mầm non Royal Kidz Montessori buổi workshop chủ đề “Vi khuẩn đường ruột - Hạt mầm quyết định trí tuệ bé” nhằm giúp bố mẹ hiểu rõ và đúng nhất về những vấn đề trên. Chủ đề được chia sẻ bởi Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Viện Công nghệ sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn dắt buổi workshop

Trong cơ thể của trẻ luôn có một hệ vi khuẩn và người lớn cũng vậy. Khi còn nhỏ (từ 0-3 tuổi) cơ thể trẻ tiếp nhận mọi dinh dưỡng từ mẹ. Nguồn dinh dưỡng này cung cấp cho cơ thể bé một lượng lợi khuẩn nhất định. Những lợi khuẩn này góp phần tác động lên việc hình thành tính cách, cảm xúc cũng như sự thông minh của con sau này.

Ngoài hoạt động chia sẻ kiến thức, tại buổi workshop này còn diễn ra những hoạt động vui chơi bổ ích khác như diễn kịch “Dũng sĩ lợi khuẩn”, “Trải nghiệm quan sát bào tử lợi khuẩn qua kính hiển vi”, “Trò chơi Giải cứu lợi khuẩn” và “Chụp hình tại không gian 3D”.

Với nhiều thông tin hữu ích và thực sự cần thiết, workshop đã phần nào giúp các bố mẹ hiểu rõ hơn về cơ thể của con; trí thông minh của con được quyết định bởi yếu tố nào và bố mẹ có thể tác động một phần tạo lên trí thông minh đó.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại workshop:

Không gian chụp hình 3D chính là hoạt động mà các bé thích thú nhất Trải nghiệm khoa học quan sát bào tử lợi khuẩn qua kính hiển vi giúp các bé nhìn thấy lợi khuẩn hoạt động thực tế Hoạt động tư vấn và giải đáp thắc mắc từ hãng giúp khách mời hiểu hơn về cách chăm sóc sức khỏe cho bé bằng bào tử lợi khuẩn Trong tương lai, với mong muốn trở thành người bạn đồng hành cùng bố mẹ trên hành trình chăm sóc bé lớn khôn, LiveSpo và nhãn hàng Bào tử lợi khuẩn PregMom sẽ tiếp tục lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến cộng đồng nhiều hơn bằng việc nhân rộng chuỗi workshop tại nhiều điểm trường tiếp theo.

