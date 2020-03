Chuyên gia giải đáp thông tin dùng TPCN và vitamin C 'chống' Covid-19

Quảng cáo

Thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát hiện và đưa ra lời cảnh báo đối với nhiều trang web quảng cáo thực phẩm chức năng có nội dung lừa dối hoặc gây hiểu lầm là có tác dụng chữa bệnh. Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đối với các loại thực phẩm chức năng dùng để hỗ trợ sức đề kháng cho cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Theo TS- bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện Trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, vitamin C là chất chống oxy hóa giúp khử độc, hấp thu và sử dụng sắt, canxi và axit folic. Ngoài ra, vitamin C còn chống dị ứng, tăng chức năng miễn dịch, kích thích tạo dịch mật và giải phóng các hormone steroid. Tự ý bổ sung vitamin C không có chỉ định của bác sĩ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, ví dụ dùng hàm lượng lớn thường xuyên và kéo dài (1.000 mg/ngày) tăng nguy cơ mắc sỏi thận. Uống vitamin C dạng sủi liều cao lúc đói có nguy cơ gây viêm loét dạ dày, đồng thời các tạp chất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe.Người khỏe mạnh nên tận dụng vitamin C từ rau quả bởi đây là cách phù hợp nhất với nhu cầu của cơ thể, không cần bổ sung từ thuốc. Ngoài ra, rau cung cấp các chất khoáng có tính kiềm như kali, canxi, magie. Các quả như cam, quýt, chanh, xoài, đu đủ, cà chua và nhãn cũng rất giàu vitamin C.

Liên tục trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, Cục An toàn thực phẩm phát hiện nhiều hình thức quảng cáo công dụng của thực phẩm chức năng và 99% trong số đó là quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng của sản phẩm. Ảnh minh họa: Internet



“Khi sử dụng các thực phẩm chức năng, các vi chất để tăng cường sức đề kháng thì nên theo sự tư vấn của các bác sĩ, chứ không tự dùng. Bởi vì tự dùng thì có thể đưa một lượng chất quá cao, không cần thiết cho cơ thể. Ngay cả dùng tỏi cũng phải tham khảo ý kiến bác sĩ, vì nước tỏi đậm đặc có thể gây bỏng niêm mạc của đường tiêu hóa”.



Các loại thực phẩm chức năng thường thấy là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, nhưng dù là loại nào thì cũng không phải là thuốc điều trị bệnh. Rõ ràng là thế nhưng liên tục trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, Cục An toàn thực phẩm phát hiện nhiều hình thức quảng cáo công dụng của thực phẩm chức năng và 99% trong số đó là quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng của sản phẩm."Khi sử dụng các thực phẩm chức năng, các vi chất để tăng cường sức đề kháng thì nên theo sự tư vấn của các bác sĩ, chứ không tự dùng. Bởi vì tự dùng thì có thể đưa một lượng chất quá cao, không cần thiết cho cơ thể. Ngay cả dùng tỏi cũng phải tham khảo ý kiến bác sĩ, vì nước tỏi đậm đặc có thể gây bỏng niêm mạc của đường tiêu hóa".Bác sĩ Lại Thanh Hà cũng đưa ra khuyến cáo, việc bổ sung các vi chất cần thiết sẽ giúp nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, qua đó giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 . Tuy nhiên, quan trọng hơn là người dân cần tuân thủ đúng những khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới và Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Bác sĩ Lại Thanh Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, SARS - CoV- 2 gây ra dịch Covid-19 là một chủng mới, hiện vẫn đang được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu, chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Do vậy, người dân cần lưu ý, không nên sử dụng các loại thực phẩm chức năng trôi nổi, không rõ nguồn gốc được giao bán trên thị trường, quảng cáo rùm beng trên mạng xã hội là có khả năng điều trị bệnh do Covid-19 gây ra.Trong khi dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thì nhiều người lại nghe thông tin đồn thổi, 'truyền miệng" về những cách phòng loại virus nguy hiểm này như ăn tỏi, uống nước gừng, sả hay uống thật nhiều vitamin C mỗi ngày. Theo các bác sỹ đây là những quan niệm hoàn toàn sai lầm, vừa không chống được dịch bệnh, vừa có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

