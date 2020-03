Chuyên gia tiêu hóa: Người viêm đại tràng có nguy cơ cao bị ung thư đạị tràng

Theo thống kê từ Bộ Y tế, tính đến hết năm 2015, cả nước ta có đến 13 triệu người (chiếm khoảng 15% dân số Việt Nam) bị mắc bệnh viêm đại tràng. Bệnh viêm đại tràng rất nguy hiểm bởi đây là căn bệnh gần như không có thuốc chữa trị triệt để. Người bị viêm đại tràng xác đinh phải sống chung thân với bệnh. Những người mắc chứng bệnh này lúc nào cũng có cảm giác lo lắng do bệnh có thể biến chứng thành ung thư.

Theo các nghiên cứu, viêm đại tràng mạn tính làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng từ 20-25% và có tới 30% người bị viêm đại tràng kéo mạn tính kéo dài 25 năm sẽ có nguy cơ bị ung thư đại tràng.

Theo PGS.TS.BS Phạm Thị Thu Hồ - Nguyên trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch hội tiêu hóa Hà Nội cho biết, những dấu hiệu nhận biết nguy cơ ung thư đại tràng phải nhận biết sớm trước khi quá muộn:

1. Rối loạn đường tiêu hóa kéo dài

Bệnh ung thư đại trực tràng có biểu hiện ở mọi bộ phận liên quan đến đường tiêu hóa. Một số dấu hiệu thường gặp như hơi thở hôi, hay ợ hơi, ợ chua. Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường hay bị chứng rối loạn đại tiện, đi táo, đi lỏng thất thường, tình trạng này kéo dài.

2. Đại tiện khó

Ung thư đại trực tràng thường khiến người bệnh đau quặn, mót rặn, khó chịu khi đi ngoài. Phân có hình lá lúa do phải đi qua khối u.

3. Uống thuốc kháng sinh không chữa lành được các ổ viêm loét

Người bị ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày rất giống với triệu chứng bệnh lị. Các loại thuốc kháng sinh không có tác dụng với bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

4. Đại tiện kèm xuất huyết

Chúng ta cần phân biệt đại tiện ra máu do trĩ thường là máu đỏ tươi. Còn bệnh nhân ung thư trực tràng thường xuất huyết dưới dạng máu lẫn với nhầy và có màu đen. Vì máu chảy ở niêm mạc vùng ung thư có thể bị viêm nên tiết nhầy.

5. Đau quặn bụng, giảm cân nhanh

Các dấu hiệu muộn như đau quặn bụng từng cơn, giảm cân nhanh không rõ lý do chứng tỏ bạn ung thư đã phát triển. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể sờ thấy khối u, vàng da, bụng to dần…

Chính các triệu chứng viêm loét đại tràng tái phát không được điều trị dứt điểm là nguyên nhân gây ra ung thư đại trực tràng. Vì khi dùng một đợt thuốc kháng sinh khi hoặc các loại thuốc điều trị đại tràng sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây hại chữa lành các vết loét trong lòng đại tràng. Nhưng cũng tiêu diệt luôn cả lợi khuẩn nên gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột dẫn đến rối loạn tiêu hóa triền miên.

Đặc biệt, lợi khuẩn cư trú trong đại tràng và tiết dịch nhầy trám lên toàn bộ niêm mạc đại tràng tạo thành một lớp “lá chắn” đắc lực bảo vệ đại tràng. Khi số lượng lợi khuẩn giảm do dùng các loại thuốc điều trị thì lớp lá chắn này cũng bị mất đi, những vết loét mới được chữa lành lên da non không có gì che chắn bảo vệ, chỉ cần ăn uống không cẩn thận sẽ gây viêm loét trở lại.

Nhưng hầu người bệnh lại chỉ chú trọng điều trị triệu chứng hoặc các loại thuốc người bệnh dùng đa số là làm lành các vết loét và có tác dụng làm dịu, giảm các triệu chứng mà không có thành phần lợi khuẩn nên các triệu chứng cứ tái đi tái lại.

Bổ sung lợi khuẩn giúp chiến thắng viêm đại tràng hiệu quả và ngăn chặn nguy cơ ung thư đại tràng

Chính vì vậy, việc bổ sung đầy đủ lợi khuẩn cho đường ruột được coi là "chìa khóa vàng" giúp chiến thắng viêm đại tràng, ngăn chặn biến chứng. Đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) - loại lợi khuẩn đáng giá nhất, được ví là vua của các lợi khuẩn, chiếm 90% tổng số tất cả lợi khuẩn đường ruột (riêng ở đại tràng Bifido chiếm gần như tuyệt đối 99% tổng số lợi khuẩn). Nhưng, lợi khuẩn Bifido lại có nhược điểm rất nhạy cảm với axit dạ dày và bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua dạ dày.

Các nhà nghiên cứu hãng dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng 127 năm tuổi của Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ đột phá SMC (Seamless Micro Capsule) – sản xuất men vi sinh Bifina, công nghệ này được cấp bằng sáng chế độc quyền, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống Bifido an toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao.

Bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido cho đại tràng là phương pháp giúp xử lý hiệu quả viêm đại tràng mạn tính, giải thoát khỏi nỗi lo bệnh tái đi tái lại và ngăn chặn nguy cơ biến chứng ung thư đại tràng.

=>> Xem video chia sẻ của chuyên gia tiêu hóa Phạm Thị Thu Hồ tại đây

