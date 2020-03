Chuyên gia tiêu hóa tiết lộ bảo bối' giúp người viêm đại tràng thoát khổ

Quảng cáo

Lợi khuẩn Bifido là gì?

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Lương nông thế giới (WHO/FAO, 2001) thì Probiotics là những vi sinh vật sống mà khi tiêu thụ vào cơ thể một lượng đầy đủ sẽ có lợi về mặt sức khỏe cho người sử dụng. Hầu hết các chủng Probiotic được sử dụng sản xuất thực phẩm là những loài thuộc nhóm vi khuẩn acid lactic như Lactobacillus và Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido), đây là những lợi khuẩn đường ruột chính.

Trong đó, lợi khuẩn Bifido chiếm hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn trong đường ruột của con người. Đặc biệt, lợi khuẩn Bifido - loại lợi khuẩn đáng giá nhất, được ví là vua của các lợi khuẩn, chiếm 90% tổng số tất cả lợi khuẩn đường ruột (riêng ở đại tràng Bifido chiếm gần như tuyệt đối 99% tổng số lợi khuẩn), cư trú ở đại tràng làm nhiệm vụ tiêu hóa nốt thức ăn khó tiêu hóa, sản xuất ra các vitamin B, K cần thiết cho cơ thể, đảm bảo chức năng bài tiết, đào thải các chất cặn bã giúp tạo thành khuôn phân.

Lợi khuẩn Bifidobacterium là mấu chốt giúp đại tràng khoẻ mạnh

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Vân Hồng - Nguyên phó khoa tiêu hóa bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ: Trong đường ruột con người có một hệ vi sinh vật, trong đó có cả vi khuẩn có ích (hay gọi là lợi khuẩn) và vi khuẩn gây hại, sống cạnh tranh với nhau. Khi cân bằng tỷ lệ (85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn) thì đường ruột sẽ hoạt động khỏe mạnh, tiêu hóa ổn định. Đặc biệt, lợi khuẩn Bifido ở đại tràng làm nhiệm vụ tiết ra dịch nhầy bao phủ lên toàn bộ niêm mạc đại tràng tạo thành một lớp “lá chắn” bảo vệ đại tràng.

Lợi khuẩn Bifido giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Người bệnh viêm đại tràng nhiều lần điều trị các loại thuốc đặc trị, đặc biệt là kháng sinh sẽ suy giảm trầm trọng lợi khuẩn Bifido, gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, nên thường xuyên bị rối loạn tiêu hóa. Nguy hiểm hơn là không còn lá chắn kép bảo vệ đại tràng, vì lợi khuẩn sẽ tiết dịch nhầy bao phủ lên toàn bộ thành ruột tạo thành lá chắn bảo vệ, đặc biệt những ổ viêm loét mới được chữa lành nên rất dễ bị tái đi tái lại.

Lúc này người viêm đại tràng cần phải bổ sung ngay lợi khuẩn Bifido để bù đắp lượng lợi khuẩn đã bị mất đi, giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Lợi khuẩn Bifido cùng các lợi khuẩn khác sẽ tiết ra 3000 enzym tiêu hóa (Theo GS. Hiromi Shinya) thức ăn giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn ở ruột non, các thức ăn khó tiêu hóa được di chuyển xuống đoạn đầu của đại tràng và ở đây lợi khuẩn tiếp tục tiết ra enzym tiêu hóa để xử lý thành các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

Đặc biệt, lợi khuẩn sẽ tiết kháng sinh nội sinh để tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong ổ viêm loét, đồng thời tiết ra dịch nhầy trám lên toàn bộ thành ruột, tạo thành lớp lá chắn bảo vệ các tác nhân xâm hại tấn công niêm mạc đường ruột, hạn chế tình trạng tái đi tái lại.

Hơn nữa, lợi khuẩn sản xuất đến 75% kháng thể cho cơ thể là nền tảng cho hệ miễn dịch, và sản xuất các vitamin nhóm B, K2 theo yêu cầu của não bộ, giúp giảm các cơn đau bụng.

Tuy nhiên, hiện nay các loại men vi sinh bổ sung lợi khuẩn thường chỉ chứa lợi khuẩn Lactobacillus hoặc nếu có thành phần Bifido thì tỷ lệ sống sót khi vào đến đại tràng còn rất thấp, vì lợi khuẩn Bifido rất dễ bị tiêu diệt khi đi qua môi trường khắc nghiệt axit của dạ dày.

Các nhà nghiên cứu hãng dược phẩm Morishita Jintan nổi tiếng 127 năm tuổi của Nhật Bản đã sáng chế ra công nghệ đột phá SMC (Seamless Micro Capsule) – sản xuất men vi sinh Bifina, công nghệ này được cấp bằng sáng chế độc quyền, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống Bifido an toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao.

Như vậy, tăng cường bổ sung lợi khuẩn Bifido từ men vi sinh Bifina Nhật Bản là giải pháp hữu hiệu cho người viêm đại tràng, giúp người bệnh đẩy lùi các triệu chứng và làm lành các vết sẹo, đồng thời tái tạo lớp màng bảo vệ đại tràng, giúp người bệnh tránh tái phát.

Diễn viên Minh Tiệp thoát viêm đại tràng nhờ vì biết đến Bifina Anh chia sẻ, có một anh bạn của anh cũng từng bị viêm đại tràng và hiện mọi sinh hoạt của anh ấy đều rất tốt. Có lần anh ấy hỏi anh “Em bị viêm đại tràng đúng không”. Tôi trả lời: “Đúng”. Và anh ấy khuyên tôi: “Tiệp à, anh uống men vi sinh Bifina Nhật Bản rất tốt, em thử xem thế nào”. Bình thường tôi là một người rất khó có lòng tin vào những sản phẩm được truyền thông là có lợi cho sức khỏe, nhưng tôi lại tin anh bạn của mình vì anh ấy cũng vốn là một người rất khó tính. Cộng với việc về nhà được vợ động viên cứ thử tin một lần xem sao. Và tôi đã uống thử. Phải nói thật là mấy hôm đầu tôi chưa thấy có gì đặc biệt. Nhưng đến ngày thứ 7 thì tôi thấy khác vì tối hôm đó tôi uống rất nhiều do công việc phải đi tiếp khách và một điều bất ngờ đã xảy ra, sau 10 năm khổ sở thì giờ đây tôi thấy bụng dạ mình nhẹ nhõm hơn, không còn cảnh đi ngoài phân lỏng mà nó đã thành khuôn. Và từ hôm đó mọi sinh hoạt của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi bắt đầu nghĩ theo chiều tích cực lên và uống Bifina đều đặn hơn. Đến giờ tôi đã uống được 3 tháng, cho đến giờ phút này tôi hết hoàn toàn Anh cười nói: “Tôi mong muốn các bạn đừng nghĩ tôi đang quảng cáo mà thật sự đây là sự chia sẻ từ đáy lòng tôi, với tư cách là 1 diễn viên, 1 người làm nghệ thuật và cũng là 1 quản lý, lương tâm tôi không cho phép mình nói những gì không đúng. Ngày hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ lại với mọi người là Bifina thực sự rất tốt cho người viêm đại tràng và rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt với những người hay phải đi tiếp khách, uống rượu bia thì không còn gì tuyệt vời bằng cách các bạn uống Bifina hàng ngày”. Như vậy, sau khi sử dụng men vi sinh Bifina Nhật Bản, diễn viên Minh Tiệp đã thoát khỏi nỗi khổ đau bụng, đi ngoài, có thể yên tâm ăn uống mà không sợ bệnh viêm đại tràng tái phát hay biến chứng ung thư. Diễn viên Minh Tiệp luôn mong muốn những người bị bệnh viêm đại tràng như mình cũng có thể biết đến men vi sinh Bifina để thoát án chung thân với căn bệnh viêm đại tràng dai dẳng. Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình vượt qua bệnh viêm đại tràng của diễn viên Minh Tiệp, bạn đọc có thể xem video dưới đây:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Men vi sinh Bifina R Nhật Bản Men vi sinh bán chạy số 1 Nhật Bản suốt 22 năm liền của công ty Morishita Jintan với tuổi đời 127 năm kinh nghiệm sản xuất và sáng chế dược phẩm. Dành cho người bị viêm đại tràng, rối loạn tiêu hóa, tăng cường chức năng tiêu hóa. Men vi sinh Bifina R có công thức tiên tiến 3 trong 1: gồm có 2 lợi khuẩn: Bifidobacterium (2,5 tỷ), Lactobacillus (1 tỷ) và chất xơ hòa tan Oligosaccharide là thức ăn cho lợi khuẩn.

