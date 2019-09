Có dấu hiệu này đi khám ngay kẻo bị ung thư máu

Đau xương, khớp là dấu hiệu của máu trắng dễ nhầm với một số bệnh khác. Bệnh nhân cảm giác đau nhói hoặc đau âm ỉ khi tủy xương mở rộng do sự tích tụ của tế bào bạch cầu trong tủy. Vị trí hay đau nhất là xương chân và cánh tay. Ảnh minh họa: Internet

Cho đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến ung thư máu . Tuy nhiên, qua nhiều nghiên cứu người ta có thể thấy, ung thư máu thường gặp ở những người tiếp xúc với bức xạ năng lượng cao, tiếp xúc trong lĩnh vực điện từ làm tăng nguy cơ bệnh bạch cầu (ung thư máu). Ngoài ra, ung thư máu còn có yếu tố di truyền.Việc điều trị bệnh bạch cầu khá tốn kém và tỉ lệ tử vong cũng rất cao. Vì vậy, phát hiện và điều trị sớm bệnh ung thư máu có yếu tố quan trọng quyết định sự sống còn của người bệnh. Dưới đây là những dấu hiệu ban đầu của bệnh máu trắng (ung thư máu) mà bạn không thể bỏ qua.là dấu hiệu của máu trắng dễ nhầm với một số bệnh khác. Bệnh nhân cảm giác đau nhói hoặc đau âm ỉ khi tủy xương mở rộng do sự tích tụ của tế bào bạch cầu trong tủy. Vị trí hay đau nhất là xương chân và cánh tay.kéo dài và khủng khiếp là dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng của bệnh bạch cầu. Do lưu lượng máu đến não và tủy sống bị hạn chế khi mạch máu teo lại tạo ra những cơn đau nửa đầu.ở các tuyết và hạch bạch huyết. Người bệnh xuất hiện khối u màu xanh hoặc tím nhưng không đau ở một số khu vực như cổ, bụng, hoặc vùng háng.là dấu hiệu của nhiều loại bệnh trong đó có bệnh máu trắng. Khi số lượng hồng cầu giảm, bệnh nhân sẽ bị thiếu máu dẫn đến mệt mỏi, ốm yếu, hay buồn ngủ, thường xuyên nghỉ hoặc ngồi, khó thực hiện các sinh hoạt bình thường.Một số người xuất hiện các cụm đốm đỏ hoặc tím nhỏ dễ nhầm với phát ban nhưng thực chất đó là các mạch máu bị vỡ do số lượng tiểu cầu thấp. Đặc biệt cần chú ý khi các vết loét không lành, chảy máu cam thường xuyên không rõ nguyên nhân, chảy máu lợi ngay cả khi không bị bệnh nướu răng hoặc phụ nữ kéo dài kỳ kinh bất thường.. Do bị giảm khả năng miễn dịch của cơ thể nên bệnh nhân thường xuyên bị sốt và nhiễm trùng. Các tế bào ung thư máu phát triển nhanh, lấn át các bạch cầu bình thường nên khi thiếu tế bào bạch cầu khỏe mạnh, cơ thể mất đi những “chiến binh” chống lại tác nhân bên ngoài.. Do lượng hồng cầu ít nên không đủ ôxy cung cấp cho các cơ quan của cơ thể khiến bệnh nhân cảm thấy khó thở. Một số người phải thở gấp trong khi nhiều người lúc nào cũng có cảm giác thiếu ôxy. Bản thân bệnh nhân cũng có thể nhận thấy hơi thở nhanh hơn bởi cơ quan hô hấp đang làm việc tích cực hơn giúp cơ thể có đủ không khí để thở.. Bệnh máu trắng cấp tính tiến triển có thể gây sưng gan hoặc lá lách dẫn đến đau bụng hoặc cảm giác đầy bụng dưới xương sườn. Một số bệnh nhân bị nôn hoặc buồn nôn do sưng gan hoặc lá lách.là một triệu chứng phổ biến của bệnh bạch cầu gây ra bởi sự ức chế sự phát triển của các tế bào máu đỏ do các tế bào máu trắng ác tính lấn át. Thiếu máu đơn thuần sẽ không gây sốt và các triệu chứng chảy máu, nhưng thiếu máu do bệnh bạch cầu sẽ kèm theo sốt và các triệu chứng chảy máu.Đây là những triệu chứng cơ bản nhất của bệnh ung thư máu. Chỉ cần có một hoặc hơn một các triệu chứng trên kéo dài nhiều ngày không rõ nguyên nhân, bạn cần phải đi khám càng sớm càng tốt.Theo chuyên gia, để phòng bệnh hiệu quả, cần chú ý những điều sau:Hạn chế tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, benzen…