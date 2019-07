Cô hàng xóm độc thân, lẳng lơ mang bầu sau lần chồng tôi 'trả ơn'

Quảng cáo

Chồng 'trả ơn' cô hàng xóm độc thân kiểu này khiến vợ chết lặng rất buồn mà cháu đang phải gánh chịu. Bác muốn nói lời cảm thông và chia sẻ với cháu sau những gì đã xảy ra trong câu chuyệnrất buồn mà cháu đang phải gánh chịu.

Theo bác, cháu nên tâm sự cho bố, mẹ đôi bên được biết càng sớm càng tốt, để họ có ý kiến giúp cho vợ, chồng cháu giải quyết nhanh chóng, hợp tình, hợp lý. Bởi các cháu đến với nhau cũng có phần đóng góp của gia đình, của người thân, nay các cháu gặp trục trặc, hạnh phúc hôn nhân đang đứng bên bờ vực thẳm lẽ nào vợ, chồng cháu quyết định chia tay mà không cho bố, mẹ đôi bên được rõ nguyên nhân đúng không cháu?



Hậu quả do chồng cháu gây ra thật nặng nề, thật khó để khuyên cháu chấp nhận tha thứ, vì không lẽ cháu bỏ qua cho chồng để rồi phải chịu cảnh chung chồng với cô hàng xóm độc thân mất nết khi cô ấy đã có con với chồng cháu?



Quyền quyết định là do cháu, bác tin rằng cháu là người phụ nữ có nghị lực, mạnh mẽ, sáng suốt cháu biết mình phải làm gì để ổn định cuộc sống hiện tại và tương lai của mình.



Mong một ngày không xa nhận được tin tốt lành từ cháu. Chúc cháu may mắn và thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.



Ngọc Hà