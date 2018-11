Có những dấu hiệu này, chị em đi khám ung thư ngay lập tức

Hầu hết các khối u vú đều lành tính, nhưng bạn nên đến bác sĩ kiểm tra thường xuyên các khối u này và nếu có hiện thượng như: da lõm hoặc nhăn; núm vú thụt vào bên trong; tiết dịch, tấy đỏ và đóng vẩy ở núm vú thì phải báo ngay cho bác sĩ để tìm nguyên nhân. Ảnh minh hoạ: Internet

Thỉnh thoảng khó nuốt không có gì phải lo lắng. Nhưng khi điều này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là khi kèm theo nôn mửa hoặc giảm cân, bác sĩ có thể sẽ chỉ định kiểm tra ung thư họng hoặc ung thư dạ dày. Ảnh minh hoạ: Internet

Rất nhiều phụ nữ mệt mỏi vì bận rộn. Nhưng mệt mỏi quá mức và không biến mất là điều không bình thường. Hỏi bác sĩ nếu bạn mệt mỏi kéo dài, đặc biệt có kèm các triệu chứng khác như có máu trong phân. Ảnh minh hoạ: Internet

Ung thư được mệnh danh là “sát thủ thầm lặng” vì các triệu chứng của chúng dễ nhầm lẫn với những căn bệnh khác và khó bị phát hiện ở giai đoạn đầu.Có một số loại ung thư đặc biệt ảnh hưởng tới phụ nữ như ung thư vú, ung thư buồng trứng. Đôi khi các triệu chứng ung thư có thể không quá nghiêm trọng vì vậy phụ nữ thường coi nhẹ. Họ bỏ qua những triệu chứng này và không kiểm tra xác định, điều này có thể dẫn đến các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Dưới đây là những triệu chứng ung thư ở phụ nữ phụ nữ cần cảnh giác:Hầu hết các khối u vú đều lành tính, nhưng bạn nên đến bác sĩ kiểm tra thường xuyên các khối u này và nếu có hiện thượng như: da lõm hoặc nhăn; núm vú thụt vào bên trong; tiết dịch, tấy đỏ và đóng vẩy ở núm vú thì phải báo ngay cho bác sĩ để tìm nguyên nhân.Bạn cũng có thể làm các xét nghiệm như chụp Xquang tuyến vú hoặc sinh thiết.Theo TS. Marleen Meyers, nhà nghiên cứu ung thư Trung tâm Y tế NYU Langle, việc vùng kín thỉnh thoảng sưng phù là hết sức tự nhiên và có thể biến mất sau 1 hoặc 2 tuần. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng của bạn không cải thiện sau đó, kèm theo sụt cân hoặc chảy máu thì cần phải đi khám bác sĩ.Vùng kín sưng bất thường đôi khi có liên quan tới ung thư buồng trứng. Bạn sẽ được bác sĩ kiểm tra khung xương chậu cũng như các xét nghiệm máu, siêu âm để tìm nguyên nhân của vấn đề.Nếu bạn bị chảy máu giữa các kỳ kinh nguyệt, hãy hỏi bác sĩ. Chảy máu không theo chu kỳ thông thường hàng tháng có thể có nhiều nguyên nhân, đặc biệt là ung thư nội mạc tử cung. Chảy máu sau mãn kinh là hiện tượng bất thường và nên được kiểm tra ngay.Sự thay đổi về kích thước, hình dạng, màu sắc của nốt ruồi hoặc những vị trí khác trên da là dấu hiệu chung của ung thư da. Hãy đến gặp bác sĩ để được khám toàn diện và có thể phải làm sinh thiết.Nhiều phụ nữ cho rằng triệu chứng trướng bụng là vô hại và dần dần sẽ hết. Nhưng nếu bị trướng bụng kéo dài, thậm chí ngay khi đã qua kỳ kinh, đó có thể là dấu hiệu ung thư buồng trứng.Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng, điều đó không nhất thiết là do ăn quá nhiều. Nếu bị nôn và tiêu chảy thường xuyên, bạn cần được kiểm tra ung thư buồng trứng.Trong số nhiều nguyên nhân có thể gây vô sinh ở phụ nữ, ung thư buồng trứng có thể là một trong những nguyên nhân chính. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ không nhận thức được điều này và có thể không phát hiện được bệnh sớm.Nếu bạn nhận thấy đang bị tăng bất thường số đo vòng bụng, thậm chí ngay sau khi thực hiện chế độ ăn uống và phác đồ tập luyện lành mạnh, đây cũng có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng.Thường xuyên muốn đi tiểu cũng là dấu hiệu ung thư buồng trứng không nên coi nhẹ.Thỉnh thoảng khó nuốt không có gì phải lo lắng. Nhưng khi điều này xảy ra thường xuyên, đặc biệt là khi kèm theo nôn mửa hoặc giảm cân, bác sĩ có thể sẽ chỉ định kiểm tra ung thư họng hoặc ung thư dạ dày.Sau đó, căn cứ vào các triệu chứng thông qua khám cổ họng và chụp Xquang sẽ đưa ra hướng tư vấn và điều trị.Hầu hết phụ nữ đều muốn giảm cân. Nhưng mất 10kg hoặc nhiều hơn mà không có sự thay đổi trong chế độ ăn uống hay do thói quen tập thể thao có thể báo hiệu có vấn đề sức khỏe.Đa phần việc giảm cân không chủ đích như trên không phải là ung thư mà có thể do căng thẳng hoặc do tuyến giáp của bạn có vấn đề. Tuy nhiên, nó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tụy, dạ dày và phổi.Ăn quá nhiều thực phẩm, rượu hoặc căng thẳng, hoặc do cả ba nguyên nhân có thể gây ra chứng ợ nóng nghiêm trọng. Bạn nên thay đổi chế độ ăn uống trong một hoặc hai tuần để xem liệu các triệu chứng của bạn có tốt hơn hay không.Nếu không thuyên giảm, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Chứng ợ nóng không biến mất hoặc trầm trọng hơn có thể gây ung thư dạ dày, cổ họng, hoặc buồng trứng.Nếu bạn hút thuốc, hãy theo dõi các vết màu trắng hay đỏ lợt bên trong miệng hoặc trên môi. Cả hai đều có thể cảnh báo dấu hiệu của ung thư vùng miệng, họng.Sốt liên tục và không rõ nguyên nhân có thể là bệnh bạch cầu hoặc các dạng ung thư máu khác. Bác sĩ của bạn nên lấy thông tin chi tiết về lịch sử y khoa gia đình bạn và khám sức khỏe để tìm nguyên nhân.Rất nhiều phụ nữ mệt mỏi vì bận rộn. Nhưng mệt mỏi quá mức và không biến mất là điều không bình thường. Hỏi bác sĩ nếu bạn mệt mỏi kéo dài, đặc biệt có kèm các triệu chứng khác như có máu trong phân.Hầu hết các cơn ho sẽ tự biến mất trong 3-4 tuần. Đừng bỏ qua khi ho kéo dài lâu hơn thế, đặc biệt nếu bạn hút thuốc hoặc hụt hơi. Nếu bạn ho ra máu, hãy đi khám bác sĩ. Ho là triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi.Ung thư không phải là nguyên nhân gây đau nhức nhiều nhất. Nhưng cơn đau liên tục có thể báo hiệu bệnh ung thư xương, não hoặc các loại ung thư khác. Tư vấn bác sĩ về bất kỳ chứng đau không rõ nguyên nhân kéo dài một tháng hoặc lâu hơn.

Thái Hà (tổng hợp)