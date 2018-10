Có những dấu hiệu này, đi khám ung thư ngay lập tức

Bệnh nguy hiểm nhưng những triệu chứng lại rất âm thầm và khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Ung thư buồng trứng có thể xảy ra ở bất cứ đối tượng nào.



Tuy nhiên, những chị em thừa cân, béo phì hoặc chưa từng sinh đẻ và những trường hợp có người thân bị bệnh… sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Theo GS.TS.BS. Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, so với ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư cổ tử cung ở giai đoạn muộn có số ca mắc mới chỉ bằng khoảng 10%, nhưng các bệnh nhân ung thư buồng trứng có tỉ lệ tử vong cao. Bệnh thường hay bị nhầm lẫn với triệu chứng của các bệnh về tiêu hóa...



Ước tính hàng năm có khoảng 240.000 phụ nữ trên toàn thế giới được chẩn đoán ung thư buồng trứng, và khoảng 150.000 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 1.200 trường hợp phụ nữ được chẩn đoán ung thư buồng trứng. Hiện nay chưa có phương pháp nào phòng ngừa ung thư buồng trứng



Ung thư buồng trứng di căn nhanh ruột, gan, dạ dày vì ung thư mọc từ lớp ngoài mặt của buồng trứng và làm thành khối u có vỏ bọc bên ngoài, bên trong đặc hoặc có hình tổ ong, trong chứa nước. Khi bệnh phát triển tới mức nào đó thì vỏ bọc ung thư vỡ ra và rải tế bào khắp trong ổ bụng gây di căn nhanh.

Những biểu hiện sớm của ung thư buồng trứng



Thường xuyên đau lưng: Đây là triệu chứng tiền kinh nguyệt mà rất nhiều trường hợp nữ giới gặp phải. Dấu hiệu này cũng đáng cẩn trọng với căn bệnh ung thư buồng trứng.



Đau bụng dưới hoặc vùng chậu: Hiện tượng đau bụng dưới có thể là do sự co bóp cổ tử cung gây ra. Phụ nữ độ tuổi sinh sản khi thấy đau bụng dưới thường xuyên thì không nên chủ quan.



Nếu cơn đau này xuất hiện trong khi bạn không có kinh, nó có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng. Nhiều trường hợp đau bụng dưới sau khi tiến hành siêu âm thì phát hiện ra mắc bệnh ung thư buồng trứng.



Đầy hơi, buồn nôn và nôn: là triệu chứng của những bệnh đặc trưng về tiêu hóa. Nhưng cảm giác đầy hơi liên tục hằng ngày thì nên cảnh giác với những tế bào ác tính ở buồng trứng.



Dấu hiệu đầy hơi, buồn nôn thường nhầm lẫn triệu chứng bệnh về tiêu hóa dẫn đến khối u có thể phát triển nhanh và gây nguy hiểm cho người bệnh.



Đi tiểu liên tục: Hiện tượng rối loạn tiểu tiện có thể do nhiều yếu tố và có thể do nhiều bệnh lý gây ra, bao gồm những vấn đề bàng quang, đường tiết niệu, các triệu chứng của đường huyết cao nhưng cũng là biểu hiện của bệnh về buồng trứng.



Đau khi “yêu”: Rất nhiều trường hợp cảm thấy khó chịu, thậm chí là đau khi quan hệ tình dục và thường xuyên có nhu cầu tiểu gấp do những áp lực lên vùng xương chậu. Mức độ đau càng cao thì bệnh ung thư buồng trứng có thể đang phát triển ở giai đoạn nặng.



Mệt mỏi: Khó thở, buồn nôn và mất cảm giác ngon miệng, cơ thể luôn mệt mỏi chính là một trong những biểu hiện do tế bào ung thư đang tiến triển.



Nếu bạn liên tục uể oải, mệt mỏi mặc dù không làm việc quá sức có thể là một triệu chứng của bệnh ung thư nói chung, trong đó có ung thư buồng trứng.



Chu kỳ kinh nguyệt bất thường: Chu kỳ kinh bất thường hay còn gọi là chứng rối loạn kinh nguyệt là biểu hiện của nhiều bệnh phụ khoa trong đó có những bệnh liên quan đến buồng trứng.

