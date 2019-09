Có những đấu hiệu này khi ngủ, đến viện khám 'nhanh còn kịp'

Nếu bạn thường xuyên bị tỉnh giấc giữ đêm và hay muốn tiểu tiện, hãy cảnh giác với vấn đề về gan và túi mật. Những người như vậy nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm chức năng gan kịp thời. Ảnh minh họa: Internet

Nếu ngủ đủ từ 7 - 8 tiếng mỗi ngày, bạn sẽ thức dậy với một tinh thần phấn chấn, hứng khởi. Tuy nhiên, nếu đã ngủ đủ mà khi thức dậy vẫn gặp phải tình trạng uể oải, mệt mỏi, thậm chí là chóng mặt hay đau nửa đầu... thì nó cũng là một dấu hiệu sức khỏe nguy hiểm mà bạn không nên xem thường. Nhiều khả năng, đây là do chứng ngưng thở khi ngủ gây ra, từ đó làm ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của bạn. Nếu việc hít thở không diễn ra đúng cách thì nó sẽ làm cho carbon dioxide tích tụ trong cơ thể và dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạch máu, gây ra chứng đau đầu sau khi ngủ dậy.Người ngủ ngáy sẽ phát ra những âm thanh to khi ngủ. Ngủ ngáy không ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng lại là dấu hiệu cảnh báo mắc một số bệnh. Ngủ ngáy có thể là biểu hiện của việc rối loạn trong giấc ngủ. Gây ra tình trạng ngưng thở, một số trường hợp đã tử vong vì lý do này (khá hiếm).Ngủ ngáy còn là dấu hiệu ung thư vòm họng. Dù triệu chứng này được coi là không điển hình. Khi thấy tự nhiên có triệu chứng ngủ ngáy cũng không được phép chủ quan, bỏ qua dấu hiệu này. Cần thăm khám sớm để chữa trị kịp thời.Không ít người cho rằng chảy nước miếng trong lúc ngủ là một hiện tượng bình thường nên chủ quan bỏ qua. Thế nhưng, tình trạng này xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu cảnh báo của bệnh viêm khoang miệng.Cơ thể tự động dậy vào một giờ nhất định trong buổi sáng cho dù buổi tối bạn đi ngủ sớm hay muộn. Nghe thì có vẻ tốt, nhưng thói quen này có thể là biểu hiện của việc rối loạn sinh học. Việc này không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi do thiếu ngủ, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan tiêu hóa, thần kinh.Theo Prevention, bổ sung melatonin và hạn chế ánh sáng nhân tạo bằng cách tắt đèn, để phòng tối khi đi ngủ để đưa cơ thể về đúng nhịp sinh học, giúp cải thiện giấc ngủ chất lượng hơn.Tướng ngủ này là dấu hiệu cảnh báo bệnh cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức). Đây là tình trạng mà trong đó tuyến giáp tạo ra quá nhiều hormone thyroxine. Cường giáp có thể làm tăng sự trao đổi chất của cơ thể, nhịp tim nhanh hoặc không đều, ra mồ hôi và căng thẳng hoặc khó chịu, khiến cơ thể không kiểm soát được các cơ bắp. Cường giáp ảnh hưởng trầm trọng đến giấc ngủ, khiến bạn khó chịu, thường xuyên lăn lộn, đạp chăn, xoay người... khi ngủ.Trạng thái bóng đè khi ngủ có thể gây nên cảm giác ngưng thở, ngạt thở, toát mồ hôi vì sợ, muốn kêu cứu hay cử động nhưng không thể làm được… Nó không chỉ gây ra sự mệt mỏi, sợ hãi ngay trong thời gian đó, ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta mà còn có thể gây ngạt thở và dẫn đến tử vong.Theo các nhà thống kê, trong số những người bị bóng đè, có tới 60% bị rơi vào tình trạng ngưng thở cục bộ. Nếu việc ngừng thở này quá giới hạn cho phép có thể dẫn tới tử vong.Bóng đè khi ngủ thường khiến chúng ta rơi vào trạng thái sợ hãi, bất an, tâm lý muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng không thể… Vì thế, sau khi thức dậy, các bạn thường vẫn cảm thấy sợ sệt, lo lắng sẽ tiếp tục bị bóng đè. Điều này kéo dài có thể khiến chúng ta luôn có tâm trạng bất ổn, lo sợ, đề phòng…, về lâu dài sẽ gây ra các bệnh về tâm lý và thần kinh.Chứng nói mê khi ngủ hoặc nghiến răng cho thấy tim bạn đang bị tăng nhiệt. Ở tình trạng này, nếu lượng máu cung cấp cho trái tim không đủ, bạn dễ bị sốt hoặc nói mơ, nghiến răng. Bệnh nhân nghiêm trọng sẽ bị mộng du. Ngoài ra, tình trạng này đi kèm với trạng thái buồn bã và nước tiểu ố vàng.Một số người thường xuyên gặp tình trạng tay chân lạnh ngắt và có xu hướng co tay chân khi ngủ dù đang ngủ trong phòng rất ấm áp và thoải mái. Điều này cho thấy chức năng của lá lách và thận yếu, động lực của tim là không đủ, dẫn đến chân tay lạnh và luôn ngủ co quắp.Nếu bạn thường xuyên bị tỉnh giấc giữ đêm và hay muốn tiểu tiện, hãy cảnh giác với vấn đề về gan và túi mật. Những người như vậy nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm chức năng gan kịp thời, cố gắng bỏ thói quen ăn uống các chất kích thích, thay vào đó là ăn nhiều rau xanh và trái cây để nuôi dưỡng và bảo vệ gan.Nếu bạn thức dậy sớm hoặc đi vệ sinh từ ba đến năm giờ sáng, điều đó có nghĩa là phổi không bình thường.Mộng du (còn gọi là ngủ đi rong hoặc chứng miên hành), đây cũng là một chứng rối loạn giấc ngủ. Những người mộng du thường phát sinh từ giai đoạn giấc ngủ sâu trong trạng thái ý thức thấp và thực hiện những hành động thường diễn ra trong trạng thái ý thức đầy đủ. Chứng mộng du có thể kéo dài ít nhất là 30 giây hoặc nhiều nhất là 30 phút.