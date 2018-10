Có thật thuốc nam chữa khỏi bệnh vảy nến?

Mắc bệnh vảy nến đã 20 năm nay, anh Vũ Chí C. (ở Bạch Mai, Hà Nội) đã được các bác sĩ chẩn đoán đúng bệnh và cho thuốc điều trị. Tuy nhiên vì tin theo quảng cáo chữa khỏi bệnh này, anh C. đã tự ý điều trị bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Hậu quả bệnh không những không khỏi còn khiến anh C. bị suy thận phải cấp cứu.

Bệnh nhân C. chia sẻ, khi thấy bất thường ở da, anh C. đã đến khám tại BV Da liễu Trung ương. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị vảy nến và kê thuốc uống, thuốc bôi. Sau đó anh được điều trị bằng chiếu tia UVB dải hẹp, bệnh đã ổn định hơn.



Tuy nhiên thấy mọi người mách bảo uống thuốc nam sẽ chữa khỏi được bệnh vảy nến nên anh liền tin theo. Sau một thời gian uống, bệnh vảy nến của anh càng nặng nề hơn, bùng phát thành bệnh vảy nến thể mủ toàn thân với những tổn thương da hết sức nghiêm trọng khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh C. còn bị suy thận nặng do một thời gian dài dùng các thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

PGS.TS Lê Hữu Doanh - Phó Giám đốc BV Da liễu Trung ương cảnh báo, đây chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân dùng các thuốc lá, thuốc nam chữa vảy nến gây hậu quả nặng nề, phải vào BV Da liễu Trung ương cấp cứu. "Hầu hết các bệnh nhân khi được hỏi đều cho biết đã từng dùng các loại thuốc nam truyền miệng để chữa bệnh vảy nến. Tuy nhiên, cho đến nay y học vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh vảy nến hoàn toàn mà chỉ có thể quản lý bệnh tốt hơn, từ thể nặng sang thể nhẹ và ổn định. Do đó, người bệnh cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa da liễu giúp kiểm soát và chung sống hòa bình với bệnh được tốt hơn. Tuyệt đối không tin lời đổn thổi, quảng cáo chữa dứt điểm bệnh vảy nến tránh tiền mất bệnh lại nặng thêm"- PGS. Doanh lưu ý.

Theo chuyên gia da liễu, bệnh vảy nến là bệnh viêm da mạn tính và ảnh hưởng nhiều đến các cơ quan khác nhau nên gọi là bệnh hệ thống. Căn nguyên gây bệnh hiện chưa rõ ràng nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy, bệnh vảy nến có liên quan đến gen di truyền và rối loạn miễn dịch ở cơ thể người bệnh, từ đó dẫn đến các tế bào da tăng sinh rất nhanh và bất thường. Ngoài ra, một số yếu tố môi trường cũng góp phần khởi phát, thúc đẩy cũng như làm nặng thêm bệnh vảy nến. Các triệu chứng thường gặp của bệnh là da dày lên và đỏ, tróc vảy, ngứa, đau. Người mắc bệnh vảy nến có thể thường kèm theo các bệnh trầm cảm, đái tháo đường, viêm khớp vảy nến, bệnh tim mạch…



Đáng chú ý có đến 30% bệnh nhân vảy nến tiến triển đến bệnh viêm khớp vảy nến. Theo PGS. Doanh, bệnh vảy nến là bệnh không lây, bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến da làm cho đỏ da, bong vảy, da xấu xí khiến người xung quanh có sự kỳ thị, thậm chí bản thân người bệnh cũng mặc cảm. Bệnh lại rất dễ tái phát, bệnh nhân hay ngại ngùng, giấu bệnh, tâm lý căng thẳng, lo âu.

Oải Hương (th)