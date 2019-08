Cốm Tiêu Khiết Thanh – Khắc tinh của chứng viêm đường hô hấp trên ở trẻ

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - cốm Tiêu Khiết Thanh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe cốm Tiêu Khiết Thanh là sản phẩm được kết hợp từ các loại thảo dược như: Bán biên liên, Xạ can, Bồ công anh, Sói rừng, vitamin C, Kinh giới, Cỏ lào, Kẽm gluconate, vitamin D3. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ tăng cường đề kháng; giúp giảm ho, tiêu đờm, giảm sưng đau họng do viêm đường hô hấp trên (viêm thanh quản, amidan, viêm họng).

Cốm Tiêu Khiết Thanh dùng cho người bị viêm đường hô hấp trên dẫn đến khản tiếng, mất tiếng; người có nguy cơ viêm đường hô hấp trên do nhiễm lạnh.