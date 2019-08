Con nối dõi chẳng giống ai trong nhà và sự thật khiến chồng trẻ chết lặng

Quảng cáo

Chồng 'đổ vỏ' khi vợ trẻ được chủ thầu xây dựng 'tặng quà', tôi thật sự cảm thông với anh về nỗi đau của người đàn ông bị vợ "cắm sừng". Theo tôi, tốt nhất anh nên trả cô vợ trẻ, xinh đẹp nhưng mất nết đó về nơi cô ấy đã ra đi bằng một lá đơn ly hôn. Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện, tôi thật sự cảm thông với anh về nỗi đau của người đàn ông bị vợ "cắm sừng". Theo tôi, tốt nhất anh nên trả cô vợ trẻ, xinh đẹp nhưng mất nết đó về nơi cô ấy đã ra đi bằng một lá đơn ly hôn.

Mọi lỗi lầm là do vợ anh gây ra, anh vô tội do đó anh không việc gì phải băn khoăn, áy náy khi có quyết định chia tay với cô ấy. Đừng chần chừ, đừng mủi lòng với sự ân hận quá muộn màng của vợ nữa, bởi anh không thể làm ngơ, bỏ qua dư luận, bỏ qua phản ứng của dòng họ, của bố, mẹ để nuôi con “tu hú” của một người đàn ông khác với vợ được.



Mạnh mẽ, nghị lực lên anh nhé, lẽ phải thuộc về anh, vững vàng, dứt khoát để có được giải pháp hợp tình, hợp lý cho cuộc sống hiện tại và tương lai của mình.



Anh là người đàn ông tốt, có ý chí vươn lên trong công việc cũng như có trách nhiệm với gia đình, tin rằng ánh ẽ tìm được hạnh phúc riêng xứng đáng khi anh muốn đi bước nữa. Chúc anh may mắn và thành công. Thông cảm, chia sẻ cùng anh.

An Trí