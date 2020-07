COVID-19: Ca dương tính tăng cao, nhiều nước Châu Á tái áp đặt biện pháp chống dịch

Quảng cáo

Theo bản tin mới nhất ngày 23/7 phát đi từ Bộ Y tế cho thấy, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 250.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 6500 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 15,3 triệu người. Nhiều nước ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát , xu thế đại dịch bùng phát trở lại đang rõ ràng hơn. Ấn Độ, Mỹ, Brazil là 3 ổ địch nghiêm trọng nhất thế giới với liên tiếp các số liệu kỷ lục bị phá.



Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến dịch bệnh cực đoan, đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, thứ ba. Châu Á có một số nước đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với virus corona chủng mới này tăng trở lại, Ấn Độ hiện là quốc gia thứ ba trên thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19.



Tại Việt Nam, đã 98 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 được chữa khỏi ở nước ta là 365 trên tổng số 408 bệnh nhân COVID-19 (chiếm 89,5% tổng số bệnh nhân). Việt Nam chưa có trường hợp nhiễm COVID-19 nào tử vong. Tất cả các ca bệnh mới được phát hiện đều được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng.



Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca nhiễm mới nâng tổng số ca mắc bệnh lên 408 người, tuy nhiên họ đều là các chuyên gia người Nga sang làm việc tại Việt Nam. Họ được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh.



Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, thế giới đang căng mình chống dịch COVID-19, số ca mắc vượt mốc 15 triệu. Nếu không có vắc xin thì khó có thể có cuộc sống bình thường như trước. Đến nay, trên toàn cầu có 24 loại vắc xin tiến tới thử nghiệm giai đoạn 3, đã có những vắc xin đánh giá có kết quả khá tốt. Thế giới đang rất nỗ lực để sớm có được vắc xin COVID-19, mọi thủ tục quy trình đã được thảo luận rút ngắn để đảm bảo vấn đề chất lượng và thời gian.



Về những nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam, các chuyên gia cho rằng khả năng này vẫn cao, do tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly... Do đó, nhằm bảo vệ những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội trong nước, chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Quảng An