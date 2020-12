Cụ ông 4 lần xét nghiệm mới ra kết quả mắc COVID-19 đang suy hô hấp, tiên lượng nặng

Quảng cáo

Ngày 16/12, trao đổi với Tiền phong, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam thông tin tình hình sức khỏe bệnh nhân (BN) 1405 tiên lượng nặng do mắc nhiều bệnh nền. Các bác sĩ đang nỗ lực điều trị.

"Hiện BN khó thở nhẹ, đang được hỗ trợ oxy gọng mũi, dấu hiệu sinh tồn tạm ổn định. Tuy nhiên, BN tiên lượng nặng do bệnh nền nhiều. Chẩn đoán hiện tại là viêm phổi do SARS-CoV-2, suy hô hấp mức độ nhẹ. Bệnh nhân có bệnh kèm xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng do vỡ trướng tĩnh mạch thực quản, loét dạ dày, xơ gan, tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2", ông Mười thông tin.

BN 1405 là cụ ông 73 tuổi, địa chỉ ở Cà Mau. Trước đó, ngày 6/12, BN từ Mỹ quá cảnh Nhật Bản, sau đó nhập cảnh tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN319 được cách ly tại tỉnh Quảng Nam.

