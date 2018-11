Cực kỳ nguy hiểm khi đàn ông bị ung thư ... vú

Yếu tố nguy cơ lớn nhất gây phát triển ung thư là béo phì, thậm chí còn vượt qua hút thuốc lá. Ảnh minh hoạ: Internet

Ung thư vú là hậu quả của sự rối loạn tái sản xuất tế bào ống hoặc tế bào nang tuyến vú với đặc điểm là tăng sinh không kiểm soát.Bệnh ung thư vú nam thường ít gặp hơn so với phụ nữ. Theo ước tính, cứ khoảng 100 người phụ nữ bị ung thư thì sẽ có 1 người đàn ông bị mắc bệnh này. Theo Hiệp hội ung thư Mỹ, 2.600 nam giới mắc bệnh ung thư vú mỗi năm. Trong đó, khoảng 440 người đàn ông sẽ chết vì căn bệnh này.Hiện nay, tỷ lệ nam giới mắc và tử vong vì căn bệnh này ngày một cao. Nguyên nhân này là do nam giới thường chủ quan, không nghĩ mình cũng có nguy cơ mắc bệnh. Mặt khác bệnh ung thư vú nói chung và bệnh ung thư vú nam nói riêng thời gian đầu triệu chứng không rõ ràng, khi phát hiện đa phần bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, điều trị khó khăn. Một số trường hợp khi bị nghi ngờ mắc bệnh lại có tâm lý e ngại, xấu hổ không đi thăm khám và điều trị nên biến chứng lớn, tỷ lệ tử vong cao.đây là triệu chứng đầu tiên cảnh báo nguy cơ bệnh tật mà bạn có thể mắc phải đối với tuyến vú. Ở nam giới số lượng các mô mỡ, tuyến ống và tuyến nang ít hơn phụ nữ nên việc xác định sự xuất hiện các khối u này cũng dễ dàng hơn.trong trạng thái bình thường, núm vú của nam giới có xu hướng nhô ra khoảng 0,5 cm so với bề mặt da. Nếu núm vú có hiện tượng lõm vào hoặc nhô ra khác biệt so với mức bình thường là cảnh báo nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, núm vú có hiện tượng chảy máu, chảy dịch bất thường thì bạn cần đi khám ngay vì đây có thể là những triệu chứng ban đầu mang tính cảnh báo.nhiều người thường bỏ qua triệu chứng này. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, đây lại là sự cảnh báo cho nguy cơ có khả năng mắc bệnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sưng tấy như kích ứng da, dị ứng, va chạm cơ học. Nếu loại bỏ các yếu tố trên mà bạn vẫn thấy hiện tượng ngực sưng tấy thì cần tham khảo ý kiến của các bác sĩ.Bệnh ung thư vú nam là một bệnh lý ác tính, tiên lượng bệnh xấu. Nam giới phát hiện những triệu chứng bất thường trên cần trao đổi với chuyên gia để có phương pháp chẩn đoán và điều trị sớm nhất, tránh những biến chứng xấu có thể xảy ra.Vấn đề là ở chỗ chúng được nấu ở nhiệt độ rất cao. Ăn các loại thịt được nấu chín kỹ hoặc nướng cháy có liên quan với tăng 24% nguy cơ. Nướng hoặc nấu ở nhiệt độ cao dẫn đến sự hình thành các chất nghi gây ung thư ở người gọi là các amin dị vòng (HCA). Theo nghiên cứu, các loại nước xốt chứa các gia vị giàu chất chống ô xy hóa polyphenol có thể ức chế những chất này.Yếu tố nguy cơ lớn nhất gây phát triển ung thư là béo phì, thậm chí còn vượt qua hút thuốc lá. Cụ thể, một tỷ lệ lớn ung thư vú và buồng trứng có liên quan đến béo phì. Ung thư ở người béo phì và thừa cân chiếm 40% số ca ung thư được chẩn đoán ở Mỹ, theo CDC.Ngồi trong thời gian dài làm tăng 66% nguy cơ ung thư đại tràng, nội mạc tử cung và có thể là cả ung thư phổi, theo một nghiên cứu xem xét hơn 4 triệu người và 68.936 bệnh nhân ung thư. Nghiên cứu thấy rằng ngay cả ở những người hoạt động thể chất, ngồi cũng tăng nguy cơ, và nguy cơ tăng lên với mỗi hai giờ tăng thêm trong thời gian ngồi. Ngược lại, hoạt động thể chất làm giảm viêm, do đó làm giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) đã phân loại thịt chế biến sẵn là tác nhân gây ung thư. Và đã phân loại thịt đỏ là chất nghi gây ung thư. Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, ăn một chiếu bánh mì kẹp xúc xích mỗi ngày sẽ làm tăng 21% nguy cơ ung thư đại trực tràng. Thịt chế biến sẵn và thịt nguội thường có nhiều chất béo, muối và chất bảo quản khác. Đối với thịt đỏ, có bằng chứng tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, tuyến tụy và tuyến tiền liệt, theo Hội Ung thư Mỹ.Bộ Y tế Mỹ liệt đồ uống có cồn vào danh sách những gây ung thư cho người. Các bệnh ung thư phổ biến nhất liên quan đến uống quá nhiều bia rượu là ung thư đầu và cổ, thực quản, gan, vú, đại tràng và trực tràng.Thủ phạm gây hại nhất là thuốc lá. Khói thuốc lá có chứa nhiều hóa chất có hại cho cả người hút thuốc và người không hút thuốc. Hít thở dù chỉ một chút khói thuốc lá cũng có thể gây hại. Trong số 250 hóa chất độc hại đã biết trong khói thuốc lá, ít nhất 69 chất có thể gây ung thư.

Thái Hà (tổng hợp)