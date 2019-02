Cục Quản lý Dược nói gì về thông tin thiếu vắc xin tiêm chủng cho trẻ?

TPO - Theo Cục Quản lý Dược, hiện vẫn có những thời điểm nguồn cung chưa thực sự dồi dào, do những sự cố bất khả kháng từ các nhà sản xuất vắc xin trên thế giới, hoặc ngược lại do nhu cầu giữa TCMR và tiêm chủng dịch vụ có sự thay đổi nhiều so với năm trước.