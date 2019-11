Cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp khỏi 'cửa tử' trong thời gian ngắn kỷ lục

Phối hợp hội chẩn 3 bên tìm giải pháp tốt nhất

Nhìn bệnh nhân Nguyễn Văn Hòa (65 tuổi, Hà Nội) đang vui vẻ nói chuyện với mọi người, ít ai biết rằng chỉ vài ngày trước thôi, ông Hòa và ekip bác sĩ phải giành giật từng giây với thời gian để thoát “cửa tử” do căn bệnh nhồi máu cơ tim cấp.

Nhồi máu cơ tim cấp là một siêu cấp cứu có tỷ lệ tử vong cao nhất trong giờ đầu tiên. Do đó, việc chạy đua với thời gian chính là yếu tố quyết định sinh mạng của người bệnh. Ông Hòa được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City trong tình trạng đau ngực dữ dội, tụt huyết áp. Qua khám lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp, đe dọa sốc tim kèm nhiều bệnh phối hợp nặng.

Để có phương pháp điều trị tối ưu trong tình huống khẩn cấp này, ngay lập tức các bác sĩ tại Đơn nguyên Can thiệp tim mạch Bệnh viện Vinmec Times City đã hội chẩn với chuyên gia tim mạch Đại học Pennsylvania (Mỹ) và Đại học Yeungnam (Hàn Quốc). Kết quả hội chẩn 3 bên thống nhất lựa chọn can thiệp mạch vành cấp cứu dưới hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch (IVUS), kết hợp với điều trị nội khoa tối ưu trước và sau khi can thiệp. Trong đó, siêu âm trong lòng mạch vành IVUS là một trong những tiến bộ của lĩnh vực tim mạch can thiệp, giúp chẩn đoán bổ sung cho chụp động mạch vành, can thiệp điều trị xơ vữa động mạch vành một cách chính xác.