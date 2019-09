Cứu sống bé gái 9 ngày tuổi có tạng từ ổ bụng chui lên lồng ngực

Quảng cáo

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ nội soi cơ hoành đầu tiên tại An Giang.

Ngày 12/9, TS BS Trần Quang Hiền - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bé gái sơ sinh 9 ngày tuổi bị thoát vị cơ hoành bẩm sinh.

Bệnh nhi nói trên là con của sản phụ Bùi Ngọc Minh Trang (ngụ xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Sau khi sinh được 1 ngày tuổi, bé gái có biểu hiện tím tái, thoát vị hoành, suy hô hấp nặng, rối loạn chuyển hóa tuần hoàn không ổn định nên các bác sĩ đã tiến hành đạt nội khí quản và cho bé thở máy. Đồng thời, thực hiện các xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp XQuang.

Kết quả cho thấy, bé gái có dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi. Nhận định đây là một trường hợp hiếm gặp nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn chuyên khoa và chẩn đoán bệnh nhi bị thoát vị hoành. Tuy nhiên, do bé còn quá nhỏ không thể chuyển viện an toàn. Hơn nữa, nếu không được mổ để sắp xếp lại vị trí các tạng thì nguy cơ tử vong rất cao. Chính vì vậy, Bệnh viện Sản Nhi đã tích cực liên hệ Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ thực hiện ca phẫu thuật để cứu sống bé gái.

Sau khi hồi sức tích cực, bệnh nhi được chỉ định mổ nội soi cấp cứu. Quá trình tiến hành, các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi. Ngay lập tức, ekip đã đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết.

Bé gái 9 ngày tuổi đã qua cơn nguy hiểm sau ca phẫu thuật thành công.

Trải qua 1 giờ căng thẳng trên bàn mổ, bé gái đã được cứu sống ngoạn mục. Hiện tại, sau ca phẫu thuật, con gái chị Trang đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Hiền, đây là ca mổ nội soi cơ hoành thành công đầu tiên tại An Giang. Bởi nó là ca bệnh khó, hiếm gặp. Do, các tạng từ ổ bụng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh. Nếu không được chẩn đoán và can thiệp kịp thời thì nguy cơ tử vong ở trẻ rất cao.

Kim Hà