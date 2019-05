Cứu sống ngoạn mục bệnh nhân bị viêm cơ tim tối cấp

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thu T. (sinh năm 1993) được chuyển đến từ bệnh viện huyện thuộc tỉnh Bắc Giang với chẩn đoán viêm cơ tim cấp. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc rất nặng: rối loạn ý thức, đáp ứng chậm, da lạnh, mạch nhan, huyết áp tụt, khó thở nặng.

Sau khám lâm sang, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp viêm cơ tim thể tối cấp, sốc tim nặng, bệnh nhân đã được điều trị tích cực bằng thở máy, nâng huyết áp bằng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng sốc tim tiếp tục tiến triển xấu, bệnh nhân có nguy cơ tử vong chỉ trong một vài giờ tiếp theo.

Bác sĩ Nguyễn Đức Nhật, Khoa Hồi sức Tích cực cho biết, trước diễn biến nghiêm trọng của bệnh lý, khoa quyết định chỉ định phương pháp Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

Diễn biến bệnh sau khi được hỗ trợ ECMO, tình trạng huyết động cải thiện tốt, cắt được thuốc vận mạch. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân được rút ECMO, cai hỗ trợ của máy thở. Chức năng tim đã hồi phục tốt, hô hấp ổn định, toàn trạng bệnh nhân khá dần lên, dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Dễ chẩn đoán nhầm với cảm sốt

Theo các bác sĩ, viêm cơ tim là dạng bệnh lý viêm thành cơ tim do siêu vi gây ra, nguyên nhân hàng đầu là do enterovirus, kế đến là echovirus, adenovirus, herpes simplex, quai bị, sởi, rubella... Khi vào cơ thể, siêu vi làm tổn thương tế bào cơ tim, làm giảm sức co bóp cơ tim, dẫn đến trụy mạch khiến tim giãn to.

Bệnh viêm cơ tim khó phát hiện khi các triệu chứng khởi đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như cảm sốt. Hậu quả của bệnh rất nặng nề, thậm chí tử vong. Trong đó, thể tối cấp được biểu hiện bằng tình trạng khởi phát cấp tính và suy sụp tuần hoàn trầm trọng, có nguy cơ tử vong rất cao đến 70% nếu không được điều trị tích cực kịp thời.

Biểu hiện của viêm cơ tim rất phong phú và đa dạng, có thể chia làm 3 nhóm chính: nhóm không có triệu chứng, nhóm có triệu chứng điển hình và nhóm có biểu hiện rất nặng, đột tử ngay từ khi vừa xuất hiện.

Cụ thể, ở nhóm có triệu chứng điển hình, khởi đầu bệnh nhân thường có hội chứng nhiễm virus không đặc hiệu: sốt cao, đau mỏi cơ, đau đầu, chảy nước mắt, nước mũi, xung huyết kết mạc, tiêu chảy, mệt mỏi, khó thở, ăn uống kém. Sau 1-2 ngày, khó thở tăng lên, bệnh nhân có cảm giác đau ngực, đánh trống ngực, nặng hai chi dưới, đau tức vùng gan...

Vì vậy, các bác sĩ khuyên cáo, khi thấy có các biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị. Bằng những điều trị thích hợp, viêm cơ tim tối cấp thường hồi phục trong thời gian ngắn và có tiên lượng lâu dài tốt hơn so với viêm cơ tim.

Nhưng nếu điều trị không kịp thời, bệnh thường có tỷ lệ tử vong từ 50 đến 70%, nhất là nếu không được ngay lập tức hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể. Theo bác sĩ Nhật, ECMO có thuận lợi là dễ dàng và nhanh chóng có thể triển khai (trong vòng 20 – 30 phút) mà không phải mở xương ức. Đây là biện pháp duy nhất thích hợp cho cả trường hợp có ngừng tuần hoàn. Viêm cơ tim tối cấp với biến chứng sốc tim có tỷ lệ tử vong cao, nhưng nếu được hỗ tim phổi nhân tạo tại giường mang lại cơ hội hồi phục cơ tim hoàn toàn trong thời gian ngắn.

