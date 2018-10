Cứu sống thai phụ bị vỡ túi phình động mạch não nguy hiểm

Ngày 25/10, thông tin từ BV Đại học Y dược TPHCM cho biết, BV vừa can thiệp mạch máu não kịp thời, mổ lấy thai thành công cứu sống mẹ con sản phụ N.T.N (33 tuổi – ngụ quận 4 TPHCM) bị xuất huyết dưới nhện trong lúc đang mang thai.

Theo lời kể của bệnh nhân, trong lúc đang mang thai ở tuần thứ 37 thì thai phụ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng đau đầu, chóng mặt dữ dội, nghĩ đây là những dấu hiệu của tháng cuối thai kỳ nên chị đến khám tại một bệnh viện sản khoa lớn trong thành phố. Sau khi thăm khám, các bác sĩ sản tư vấn chị nên đến một bệnh viện đa chuyên khoa để được chẩn đoán toàn diện và chính xác hơn. Gia đình đưa chị N đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán thai phụ bị xuất huyết dưới nhện, một bệnh lý vỡ túi phình động mạch não nguy hiểm.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các BS đã tiến hành hội chẩn cân nhắc các nguy cơ và đưa đến quyết định chủ động mổ lấy thai ở tuần thứ 37 và tiếp tục can thiệp mạch máu não điều trị cho chị N. sau sinh để giữ an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Ngay hôm sau, người bệnh được thực hiện chụp DSA để xác định vị trí túi phình động mạch não sau và được can thiệp bít túi phình tại chỗ.

Sau đó, Chị N. tiếp tục được điều trị hồi sức, chống co thắt mạch và dẫn lưu thắt lưng để hạn chế dãn não thất. Người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt trở lại, còn đau đầu nhưng đã bớt nhiều so với lúc mới nhập viện và được chỉ định xuất viện sau 3 tuần điều trị.

TS BS. Trần Nhật Thăng – Phụ trách Khoa Phụ sản BV ĐHYD, người trực tiếp mổ lấy thai cho biết trường hợp của sản phụ N khá may mắn vì thai nhi đã phát triển đầy đủ nên các BS đã quyết định chủ động mổ lấy thai. Nếu để sản phụ chuyển dạ tự nhiên thì những cơn gò, cơn đau khi chuyển dạ sẽ khiến tình trạng xuất huyết não nặng nề hơn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và con. “Trong phẫu thuật lấy thai, người mẹ không cần gắng sức như sinh thường và được kiểm soát huyết áp trong suốt cuộc mổ nên đảm bảo cuộc mổ không ảnh hưởng đến túi phình mạch máu não của người bệnh. Sau mổ, em bé hoàn toàn khỏe mạnh và được gia đình đưa về nhà chăm sóc. Về phía sản phụ, sau khi can thiệp bít túi phình, chúng tôi vẫn theo dõi các nguy cơ sản dịch, nhiễm trùng, băng huyết…”, BS Thăng cho biết.

BS. Trần Quốc Tuấn, Khoa Ngoại Thần kinh BV ĐHYD cho biết, vì chị N. đang mang thai nên việc điều trị xuất huyết dưới nhện rất phức tạp và gặp nhiều nguy cơ hơn các trường hợp thông thường. Nhưng nhờ sự phối hợp nhiều chuyên khoa cùng theo dõi, điều trị và chăm sóc mà người bệnh không những “vượt cạn” thành công mà còn đáp ứng điều trị tốt. Túi phình động mạch não dù được điều trị nhưng vẫn có 1-5% tái phát trong 5 năm đầu. Vì vậy, chị N. cần được theo dõi, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, người bệnh cần chú ý duy trì sinh hoạt điều độ và giữ huyết áp ổn định vì cao huyết áp là yếu tố nguy cơ trực tiếp làm xuất hiện túi phình khác.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đều ổn định

Xuất huyết dưới nhện hay xuất huyết trong khoang dưới nhện nội sọ là bệnh lý chảy máu nội sọ xung quanh não. Nguyên nhân gây ra xuất huyết dưới nhện thường là chấn thương hoặc do vỡ túi phình động mạch não. Tỷ lệ người dân có túi phình động mạch não khá cao, chiếm 3-5% dân số.

Xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch não là cấp cứu ngoại khoa. Nếu người bệnh không được bít hoặc kẹp túi phình mạch máu não kịp thời thì nguy cơ vỡ lại rất cao, lên đến 20-30% trong 2 tuần đầu tiên và 50% trong 6 tháng đầu. Nếu túi phình động mạch não vỡ lại, 70-90% người bệnh sẽ tử vong. Ngoài ra xuất huyết dưới nhện còn có thể dẫn đến các hậu quả nặng nề như nhồi máu não, dãn não thất làm tổn thương

Yến Nhi