Cứu sống trẻ sinh non bị tắc ruột ​

Theo các chuyên gia y tế, teo ruột non bẩm sinh, hay sự bít tắc hoàn toàn lòng ruột non bẩm sinh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tắc ruột ở trẻ sơ sinh. Nếu trẻ sơ sinh mắc bệnh teo ruột non và dẫn tới tắc ruột, mà chưa được chẩn đoán từ trong bụng mẹ và can thiệp sớm thì các triệu chứng sẽ được phát hiện trong vòng một hoặc hai ngày sau khi sinh như: trẻ không chịu bú; trẻ bị nôn; bụng phình to…

Trẻ cần được theo dõi, đưa đến các cơ sở y tế đủ điều kiện để chẩn đoán, phẫu thuật cấp cứu nếu không trẻ có thể bị tử vong hay để lại các biến chứng nặng liên quan đến dinh dưỡng, phát triển thể chất và chất lượng cuộc sống về sau.