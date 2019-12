Cứu thầy giáo thoát cảnh mặc quần 'mỗi ống 1 size' vì khối bướu khổng lồ

Quảng cáo

Theo lời kể của thầy giáo P.T.M (45 tuổi, ngụ Nha Trang), vào khoảng năm 1997, anh bắt đầu xuất hiện khối bướu ở vùng hông, sau đó khối bứou "chạy" nhanh xuống vùng đùi, cẳng chân bên trái. Khối bứou ngày một to, khiến anh M. đi lại khó khăn, thời gian lại dài khiến khớp gối bị chèn ép, tổn thương nghiêm trọng. "Chân trái tôi ngày một to ra, khiến tôi không thể mặc những chiếc quần bình thường để lên lớp dạy học. Tôi đành phải may mỗi ống một kích thước, chân trái to, chân phải nhỏ để mặc đi dạy", thầy M nói.



Dù đã đi thăm khám, chữa trị ở nhiều nơi nhưng các bác sĩ đều từ chối mổ vì rất khó. Tìm được thông tin về một trường hợp tương tự mình đã được mổ thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh M. đến thăm khám và may mắn đã được điều trị thành công, thoát khỏi khối bứou quái ác suốt 20 năm ròng.

Theo TS- Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, trưởng khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy, trường hợp của bệnh nhân M. được chẩn đoán mắc u sợi thần kinh vùng hông đùi, cẳng chân bên trái. Sau khi phối hợp với đơn vị chẩn đoán hình ảnh để tiến hành xác định tình trạng khối bướu, các bác sĩ Khoa Bỏng- tạo hình thẩm mỹ đã tiến hành phẫu thuật, giải thoát bệnh nhân khỏi khối bướu suốt 20 năm trời.

Thầy giáo M (phải) và bệnh nhân H.

Khối bứou của ông H trước phẫu thuật

Hiện tại bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Tương tự trường hợp của thầy giáo M, ông Đ.V.H (59 tuổi, ngụ Long An) cũng mắc u sợi thần kinh nhưng từ lúc ông H còn nhỏ tuổi. "Lúc nhỏ, những khối bướu bắt đầu mọc chi chít ở khắp nơi trên cơ thể. Càng lớn, những khối bướu này ngày càng phát triển to dần. Khối bứou lớn ở vùng cánh tay, chèn ép dây thần kinh. Tôi đã nhiều lần phẫu thuật ở các bệnh viện nhưng càng ngày khối bướu càng to ra. Đây là lần thứ 4 tôi tiến hành mổ bứou", ông H nói.

Theo bác sĩ Hiệp, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy mạch máu vùng bướu tăng sinh rất nhiều để nuôi khối u, do đó phẫu thuật sẽ đứng trước nguy cơ chảy máu. "Đơn vị chẩn đoán hình ảnh đã tiến hành chọn lọc các nhánh mạch máu để tắc mạch vì cầm máu trên bệnh nhân mắc u sợi thần kinh đã khó vì u mềm, bở. Tuy nhiên do chỉ tắc được động mạch còn tĩnh mạch không tắc được nên ca mổ diễn ra rất khó khăn", bác sĩ Hiệp nói.

Bác sĩ HIệp- trưởng Khoa Bỏng- tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, các bác sĩ đã kiểm soát được vấn đề chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đến bệnh viện để mổ sớm hơn thì tình trạng sẽ giải quyết dễ dàng và kiểm soát tốt.

Theo bác sĩ Hiệp, u sợi thần kinh là một bệnh thuộc dạng di truyền, bệnh biểu hiện bằng nhiều u dạng sợi mềm mọc ra từ dây thần kinh, cùng nhiều đốm màu nâu nhạt xuất hiện trên da thân người. Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện được ít nhất 8 type của bệnh u sợi thần kinh trong đó có 2 type chính là u sợi thần kinh ngoại vi và u xơ thần kinh trung tâm. Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho bệnh, vấn đề điều trị hiện nay chỉ giới hạn ở mức độ phát triển của bệnh và can thiệp khi có triệu chứng.

