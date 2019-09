Đại hội làm đẹp 4.0: Sự kiện thẩm mỹ quy mô 10 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh

Quảng cáo

Sự kiện thẩm mỹ có 1-0-2 tại Sài Gòn

Đại hội làm đẹp 4.0 là sự kiện thẩm mỹ có 1-0-2 từ trước đến nay. Với: Sự quy tụ của dàn khách mời khủng như Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Ca sĩ Khởi My, nam ca sĩ Akira Phan, nam vương Man of the world Cao Xuân Tài cùng đội ngũ bác sĩ chuyên gia từ Hàn Quốc và Nhật Bản... Đặc biệt với bất cứ khách mời nào tham gia sự kiện đề có cơ hội thẩm mỹ toàn diện 0 đồng từ Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á.

Sự kiện Đại hội làm đẹp 4.0 có tổng giá trị tài trợ lên tới 10 tỷ đồng diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh Tại sự kiện, các khách mời sẽ có cơ hội nhận được: Suất phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện miễn phí trị giá 500 triệu hoàn toàn miễn phí; 99 suất thẩm mỹ miễn phí; 100% đến - 100% có quà và giảm tới 70% dịch vụ khi đăng ký tại sự kiện! Tại sự kiện các khách mời sẽ được trực tiếp tư vấn, thăm khám và phẫu thuật bởi chính các bậc thầy thầy thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc - Nhật Bản. Sự kiện hội tụ những bậc thầy thẩm mỹ đến từ Hàn Quốc - Nhật Bản - Việt Nam Đặc biệt, tại sự kiện “Đại hội làm đẹp 4.0” các tín đề thẩm mỹ sẽ được trải nghiệm hay đăng ký trước các dịch vụ chăm sóc, điều trị thẩm mỹ cao cấp, hiện đại với công nghệ làm đẹp 4.0 “tút” lại vẻ đẹp cho chính mình. Các mức dịch vụ ưu đãi khủng lớn nhất từ trước đến nay cho các khách hàng tham gia sự kiện Sự kiện thẩm mỹ này hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp công nghệ thẩm mỹ 4.0 tiên tiến, hiện đại bậc nhất để làm đẹp luôn là sự lựa chọn của an toàn, lâu dài, xâm lấn tối thiểu. Các khách mời muốn thực hiện dịch vụ thẩm mỹ liên quan đến tạo hình gương mặt như: cắt mí, nâng mũi, chỉnh hàm mặt,hút mỡ... sẽ được giảm tới 35%. Phương pháp thẩm mỹ nâng mũi, độn cằm sử dụng chất liệu độn giả lập tự thân (tương thích 99%). Hay với chỉnh hình thẩm mỹ can thiệp xương phục vụ cho gọt hàm, trượt hàm, giúp xử lý triệt để những vấn đề khi nâng mũi gồ ghề, chỉnh sửa trán, gò má cao,... Khách mời cũng sẽ được giảm tới 60% khi đăng ký thực hiện công nghệ trẻ hóa và điều trị da mặt như: Cấy mỡ, Công nghệ Thermage, trị nám, trị sẹo… tại sự kiện. Với công nghệ làm đẹp 4.0 các khách hàng sẽ nhận được giải pháp làm đẹp bằng phương pháp chiết tách từ dưỡng chất cơ thể như mỡ, huyết tương,... Mỡ/máu sau khi lấy ra sẽ được xử lý bằng máy ly tâm và hệ thống lọc chuyên dụng loại bỏ đi tế bào dạng sợi, huyết tương giữ lại các mô mỡ khỏe mạnh. Tùy vào nhu cầu thực tế của khách hàng, những tế bào mỡ này sẽ được cấy vào những vị trí như mông, ngực, vùng mặt,...Một xu hướng làm đẹp dẫn đầu kỷ nguyên làm đẹp đang được ưa chuộng trên toàn cầu. Đặc biệt, giảm sốc tới 70% đối với các dịch vụ điêu khắc vóc dáng (Nâng ngực, Hút mỡ,…) ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Hoa Kỳ. Xu hướng điêu khắc vóc dáng không hẳn là thẩm mỹ độc lập một bộ phận khiếm khuyết mà đó là phương pháp làm đẹp toàn diện bằng chính vật liệu tự thân của cơ thể khách hàng. Tùy vào nhu cầu thực tế của khách hàng, những tế bào mỡ này sẽ được cấy vào những vị trí như mông, ngực, vùng mặt,... Ưu điểm của phương pháp điêu khắc vóc dáng bằng mỡ tự thân đó chính là khả năng tương thích cao, tỉ lệ sống của tế bào mô mỡ cao, khả năng đào thải thấp, đặc biệt hạn chế bao xơ tuyệt đối. Dàn khách mời “khủng” cùng nhân chứng sống “tái sinh” khó tin Không chỉ có cơ hội thẩm mỹ tốt nhất từ trước đến nay mà tại đêm Đại hội làm đẹp 4.0, các khách mời sẽ được gặp gỡ, giao lưu cùng những người nổi tiếng: Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Ca sĩ Khởi My, nam ca sĩ Akira Phan, nam vương Man of the world Cao Xuân Tài. Và tận mắt chứng kiến những số phận khiếm khuyết ngoại hình đã biến đổi ngoạn mục ra sao sau những ca thẩm mỹ 500 triệu. Gặp gỡ, giao lưu cùng người nổi tiếng và những nhân chứng sống từ chương trình Tái sinh nhan sắc Sự kiện thẩm mỹ 10 tỷ đồng này mang đến câu chuyện của những nhân chứng sống phẫu thuật thẩm mỹ. Đó có thể là câu chuyện của “phượng hoàng đốt cháy mình trong lửa để tái sinh một lần nữa” - Akira Phan. Akira Phan - Hoàng tử “Mùa đông” 1 thời của biết bao người với bản Hit “Mùa đông không lạnh” Akira Phan. Nhưng theo thời gian, gương mặt Akira Phan ngày càng dư mỡ nọng cằm, cơ thể thừa cân, đôi mắt sụp mí kém sắc, hói đầu. Đó cũng có thể là “Cô gái mặt quặp” Bà Rịa Vũng Tàu – Tường Vy. Người bị tình trạng hàm phức tạp, lệch khớp cắn và lệch trục gương mặt. Đây cũng là 1 cô gái có hoàn cảnh khó khăn khi mẹ mất vì u não, bố bị lão hóa da và cụt 1 tay, chị gái bị suy thận, nhà em hoàn toàn không có điều kiện để em có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Đại hội làm đẹp lớn nhất miền Nam được tổ chức bởi Bệnh viện Thẩm mỹ Đông Á vào hồi 9 giờ 30 ngày 22/09/2019, tại khách sạn quốc tế InterContinental Saigon (39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). Chỉ còn 199 vé mời đặc biệt từ ban tổ chức Đại hội thẩm mỹ 4.0! Bạn muốn trở thành người “tái sinh nhan sắc” ngoạn mục với 500 triệu tiếp theo và sở hữu những suất thẩm mỹ giá sốc? Đừng chần chừ hãy trở thành chủ nhân tiếp theo của vé mời tham dự chương trình bằng cách đăng ký tại đây hoặc liên hệ hotline 1900.6499 và làm theo hướng dẫn.

P.V